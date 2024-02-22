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  4. Левандовски – в четверке претендентов на звание игрока недели в ЛЧ
Лига чемпионов
22 февраля 2024, 08:23 |
65
0

Левандовски – в четверке претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА объявила претендентов на награду

22 февраля 2024, 08:23 |
65
0
Левандовски – в четверке претендентов на звание игрока недели в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

УЕФА объявила четверку претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

В нее вошли форварды «Барселоны» и «Интера», Роберт Левандовски и Марко Арнаутович соответственно, вингер «Порту» Галено и полузащитник «ПСВ» Джои Верман. Все, кроме Вермана, забили по голу в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов, которые состоялись на этой неделе.

Победитель будет определен путем голосования на сайте УЕФА.

Голы, которые забили Галено и Левандовски, также претендуют на звание лучших в Лиге чемпионов на этой неделе.

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УЕФА Лига чемпионов Роберт Левандовски Вендерсон Галено Марко Арнаутович Джои Верман
Источник УЕФА
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