Левандовски – в четверке претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА объявила четверку претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

В нее вошли форварды «Барселоны» и «Интера», Роберт Левандовски и Марко Арнаутович соответственно, вингер «Порту» Галено и полузащитник «ПСВ» Джои Верман. Все, кроме Вермана, забили по голу в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов, которые состоялись на этой неделе.

Победитель будет определен путем голосования на сайте УЕФА.

Голы, которые забили Галено и Левандовски, также претендуют на звание лучших в Лиге чемпионов на этой неделе.