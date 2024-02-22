Хавбек Интера перенес операцию

Полузащитник миланского «Интера» Стефано Сенси вчера, 21 февраля перенес операцию на голеностопном суставе. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Ему удалили металлическую пластину, которая была установлена во время предыдущего хирургического вмешательства в ноябре 2022 года. Возвращение Сенси в игру ожидается во второй декаде марта.

В нынешнем сезоне Стефано Сенси принял участие всего в 4 матчах за «Интер» во всех турнирах. В январе 28-летний итальянский полузащитник был в шаге от перехода в английский «Лестер».