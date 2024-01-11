Лидер Чемпионшипа подпишет полузащитника Интера

Английский «Лестер» близок к подписанию полузащитника «Интера» Стефано Сенси. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, сумма трансфера составит всего 2 миллиона евро. Это связано с тем, что контракт Сенси истекает в конце нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне Сенси принял участие всего в 4 матчах за «Интер» во всех турнирах и провела на поле суммарно лишь 65 минут.

«Лестер» на данный момент уверенно лидирует в Чемпионшипе, опережая ближайшего преследователя, «Ипсвич», на 10 очков после 26 туров.