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  4. Принц Саудовской Аравии хочет купить именитый клуб из французской Лиги 1
Франция
22 февраля 2024, 07:28 |
676
1

Принц Саудовской Аравии хочет купить именитый клуб из французской Лиги 1

«Монако» сейчас выставлен на продажу

22 февраля 2024, 07:28 |
676
1
Принц Саудовской Аравии хочет купить именитый клуб из французской Лиги 1
ФК Монако

Принц Саудовской Аравии проявляет интерес к приобретению известного футбольного клуба «Монако», который выступает в Лиге 1. Об этом сообщают французские СМИ.

Вчера, 21 января стороны провели первый раунд переговоров. «Монако», который с 2012 года принадлежит российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву, сейчас выставлен на продажу.

«Монако» – уже не первый клуб Лиги 1, к которому проявляют интерес крупные инвесторы из Саудовской Аравии. Несколько лет назад они интересовались соперником «Шахтера» по Лиге Европы, «Марселем».

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Монако Лига 1 (Франция)
Источник Get French Football News
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Flying Cat
"Монако" не французький клуб. Він лише виступає у Лізі 1. Він монегаскский. 
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