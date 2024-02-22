Принц Саудовской Аравии хочет купить именитый клуб из французской Лиги 1

Принц Саудовской Аравии проявляет интерес к приобретению известного футбольного клуба «Монако», который выступает в Лиге 1. Об этом сообщают французские СМИ.

Вчера, 21 января стороны провели первый раунд переговоров. «Монако», который с 2012 года принадлежит российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву, сейчас выставлен на продажу.

«Монако» – уже не первый клуб Лиги 1, к которому проявляют интерес крупные инвесторы из Саудовской Аравии. Несколько лет назад они интересовались соперником «Шахтера» по Лиге Европы, «Марселем».