ПАНЦУЛАЯ: «Цель одна. Мы настроены на две победы над Болгарией»

В турецкой Анталье продолжается учебно-тренировочный сбор женской сборной Украины, которая ведет подготовку к матчам плей-офф за место в дивизионе В Лиги наций. Национальная женская сборная Украины проводит сбор перед стыковыми поединками Лиги наций с Болгарией, которые пройдут 23 и 27 февраля.

В прошлый четверг, 15 февраля, команда собралась в Киеве и начала свое путешествие на автобусе в Варшаву, а затем – на самолете в Анталью, где и проходит подготовка.

Своими впечатлениями от начала работы в Турции поделились полузащитники сине-желтых – Яна Малахова и Натия Панцулая.

Яна Малахова: «Дорога была тяжелая у девушек, которые ехали из Украины, гораздо тяжелее, чем у меня. Утром мы провели легкую тренировку, чтобы немного втянуться. Восстановились, думаю, через два дня будем готовы на все сто, готовимся уже к игре».

Натия Панцулая: «Цель одна – это победа. Тем более что мы где-то сделали погрешности в предыдущих играх, поэтому сейчас нужно реабилитироваться. Думаю, что все будет хорошо. Мы настроены на две победы.

Что касается соперниц, то мы сильнее болгарок. Так должно быть, я думаю. Прошло несколько лет с последней встречи с ними, думаю, они тоже вырастают. А по поводу сильных и слабых сторон соперниц – здесь работает тренерский штаб, они донесут до нас эту информацию».