Анна ПЕТРИК: «Настраиваемся на результат в матчах с Болгарией»

Национальная женская сборная Украины проводит сбор перед стыковыми поединками Лиги наций с Болгарией, которые состоятся 23 и 27 февраля.

Команда собралась в Киеве и начала свое путешествие автобусом в Варшаву, а затем – самолетом в Анталью, где и проводится подготовка.

Своими эмоциями после начала сбора поделились полузащитники сине-желтых – Анна Петрик и Елизавета Молодюк.

Анна Петрик: «Собрались снова все вместе. Не так много сборов в год, поэтому ценим каждый из них. В следующих двух играх мы настраиваемся на результат. Настроение, как всегда, отличное.

Что касается моего повреждения, то физически я чувствую себя хорошо. Это больше были моменты именно подготовки, корректировки. Что касается меня как профессионала, то я стараюсь улучшить свои стороны и слабые моменты. Все хорошо, готовимся дальше».

Елизавета Молодюк рассказала о своем дебютном вызове в национальную сборную:

«Эмоции положительные, но немного смешанные. Конечно, есть мандраж, потому что это достаточно высокий уровень. Есть волнение на этот счет. Лучше знаю девушек, с которыми мы играли в юношеской лиге, но знаю и старших игроков».