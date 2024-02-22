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  4. Анна ПЕТРИК: «Настраиваемся на результат в матчах с Болгарией»
Лига наций
22 февраля 2024, 06:07 | Обновлено 22 февраля 2024, 06:54
27
0

Анна ПЕТРИК: «Настраиваемся на результат в матчах с Болгарией»

Женские сборные Украины и Болгарии сыграют в Лиге наций 23 и 27 февраля

22 февраля 2024, 06:07 | Обновлено 22 февраля 2024, 06:54
27
0
Анна ПЕТРИК: «Настраиваемся на результат в матчах с Болгарией»
УАФ

Национальная женская сборная Украины проводит сбор перед стыковыми поединками Лиги наций с Болгарией, которые состоятся 23 и 27 февраля.

Команда собралась в Киеве и начала свое путешествие автобусом в Варшаву, а затем – самолетом в Анталью, где и проводится подготовка.

Своими эмоциями после начала сбора поделились полузащитники сине-желтых – Анна Петрик и Елизавета Молодюк.

Анна Петрик: «Собрались снова все вместе. Не так много сборов в год, поэтому ценим каждый из них. В следующих двух играх мы настраиваемся на результат. Настроение, как всегда, отличное.

Что касается моего повреждения, то физически я чувствую себя хорошо. Это больше были моменты именно подготовки, корректировки. Что касается меня как профессионала, то я стараюсь улучшить свои стороны и слабые моменты. Все хорошо, готовимся дальше».

Елизавета Молодюк рассказала о своем дебютном вызове в национальную сборную:

«Эмоции положительные, но немного смешанные. Конечно, есть мандраж, потому что это достаточно высокий уровень. Есть волнение на этот счет. Лучше знаю девушек, с которыми мы играли в юношеской лиге, но знаю и старших игроков».

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Источник Украинская ассоциация футбола
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