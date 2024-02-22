Какие шансы у Шахтера против Марселя, чтоб выйти в 1/8 финала Лиги Европы?

22 февраля в 22:00 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы сыграют донецкий «Шахтер» и французский «Марсель».

Матч пройдет в Марселе на стадионе «Велодром». Первая игра неделей ранее завершилась вничью (2:2). Правило выездного гола не действует.

Букмекерские конторы не верят в то, что «горняки» сумеют пробиться в 1/8 финала соревнований. На победу французского клуба в ответном поединке в основное время коэффициент составляет 1.74, в то время как на победу «Шахтера» – 4.95. Ничья расценивается в 4.00.

Котировки на то, что «Марсель» выйдет в следующую стадию составляют 1.40, на «Шахтер» – 3.10.

Основный котировки на матч Марсель – Шахтер