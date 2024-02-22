Какие шансы у Шахтера против Марселя, чтоб выйти в 1/8 финала Лиги Европы?
Букмекеры не верят в донецкий клуб перед ответным матчем во Франции
22 февраля в 22:00 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы сыграют донецкий «Шахтер» и французский «Марсель».
Матч пройдет в Марселе на стадионе «Велодром». Первая игра неделей ранее завершилась вничью (2:2). Правило выездного гола не действует.
Букмекерские конторы не верят в то, что «горняки» сумеют пробиться в 1/8 финала соревнований. На победу французского клуба в ответном поединке в основное время коэффициент составляет 1.74, в то время как на победу «Шахтера» – 4.95. Ничья расценивается в 4.00.
Котировки на то, что «Марсель» выйдет в следующую стадию составляют 1.40, на «Шахтер» – 3.10.
Основный котировки на матч Марсель – Шахтер
- Победа Марселя – 1.74
- Победа Шахтера – 4.95
- Ничья – 4.00
- Проход Марселя в 1/8 финала – 1.40
- Проход Шахтера в 1/8 финала – 3.10
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Крупная победа Марселя
5 голосов 27.78 %
Минимальная победа Марселя
5 голосов 27.78 %
Ничья
6 голосов 33.33 %
Минимальная победа Шахтера
2 голоса 11.11 %
Крупная победа Шахтера
0 голосов 0.1 %
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