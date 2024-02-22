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Лига Европы
22 февраля 2024, 07:11 | Обновлено 22 февраля 2024, 07:43
1482
0

Какие шансы у Шахтера против Марселя, чтоб выйти в 1/8 финала Лиги Европы?

Букмекеры не верят в донецкий клуб перед ответным матчем во Франции

22 февраля 2024, 07:11 | Обновлено 22 февраля 2024, 07:43
1482
0
Какие шансы у Шахтера против Марселя, чтоб выйти в 1/8 финала Лиги Европы?
ФК Шахтер. Тарас Степаненко и Марино Пушич

22 февраля в 22:00 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы сыграют донецкий «Шахтер» и французский «Марсель».

Матч пройдет в Марселе на стадионе «Велодром». Первая игра неделей ранее завершилась вничью (2:2). Правило выездного гола не действует.

Букмекерские конторы не верят в то, что «горняки» сумеют пробиться в 1/8 финала соревнований. На победу французского клуба в ответном поединке в основное время коэффициент составляет 1.74, в то время как на победу «Шахтера» – 4.95. Ничья расценивается в 4.00.

Котировки на то, что «Марсель» выйдет в следующую стадию составляют 1.40, на «Шахтер» – 3.10.

Основный котировки на матч Марсель – Шахтер

  • Победа Марселя – 1.74
  • Победа Шахтера – 4.95
  • Ничья – 4.00
  • Проход Марселя в 1/8 финала – 1.40
  • Проход Шахтера в 1/8 финала – 3.10

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Голосов 18
Спрогнозируйте исход ⚽️ ответного матча 1/16 финала 🏆 Лиги Европы между командами Марсель и Шахтер, который пройдет 22 февраля в 22:00

Крупная победа Марселя

5 голосов 27.78 %

Минимальная победа Марселя

5 голосов 27.78 %

Ничья

6 голосов 33.33 %

Минимальная победа Шахтера

2 голоса 11.11 %

Крупная победа Шахтера

0 голосов 0.1 %

Результаты
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Источник Sport.ua
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