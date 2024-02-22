Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БЕССМЕРТНЫЙ: «У Михавко хороший кругозор, он отлично понимает игру»
Украина. Премьер лига
22 февраля 2024, 03:31 | Обновлено 22 февраля 2024, 03:49
12
0

БЕССМЕРТНЫЙ: «У Михавко хороший кругозор, он отлично понимает игру»

Бывший главный тренер «Львова» рассказал о защитнике «Динамо»

22 февраля 2024, 03:31 | Обновлено 22 февраля 2024, 03:49
12
0
БЕССМЕРТНЫЙ: «У Михавко хороший кругозор, он отлично понимает игру»
Динамомания. Тарас Михавко

Бывший главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный рассказал о защитнике «Динамо» Тарасе Михавко, с которым работал во львовском клубе:

«Да, у нас тогда была ситуация с кадровым голодом. Многие травмировались, многие не соответствовали уровню высшей лиги, поэтому мы решили посмотреть молодую группу игроков с U-19.

Когда я поехал посмотреть матч U-19 с Рухом, то понял, что можно подтягивать 6–7 футболистов. Что касается Тараса, то он сразу бросился в глаза. Во-первых – характер, потом – мышление, быстрота, хорошая первая передача, хорошо читает игру. Очень скромный, сам по себе парень хороший.

Когда играли с «Черноморцем», на 60–65 минуте его хватают судороги. Разные же скорости. А он меняться не хочет, хочет играть. У этих молодых ребят хорошее будущее.

Мы его в тренировочном процессе ставили левым защитником, у него хорошая скорость. Эта позиция может быть тоже для него не чужда. Опорным не ставили, но он хорошо понимает игру, возможно, именно потому, что когда-то там играл. Правильно же говорят: «Покажи свою полузащиту, и я скажу, какая у тебя команда». У него кругозор игры очень хорош.

Все данные, чтобы играть в хороший футбол, у него есть. У «Динамо» хорошие тренеры, которые дадут ему правильное направление. А то, что парень играть может, это только радует. Возможно, действительно оправдал надежды – и все».

По теме:
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Спросите у Шевы, учил ли я его курить или нет?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не согласен с видением игры Лобановского»
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Анатолий Бессмертный Тарас Михавко Динамо Киев Львов
Источник Трибуна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ливерпуль – Лутон – 4:1. Клопп прыгал от радости. Видео голов и обзор
Футбол | 22 февраля 2024, 00:59 0
Ливерпуль – Лутон – 4:1. Клопп прыгал от радости. Видео голов и обзор
Ливерпуль – Лутон – 4:1. Клопп прыгал от радости. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 26-го тура Английской Премьер-лиги

Как выглядит таблица АПЛ после того, как все команды сыграли 25 матчей?
Футбол | 21 февраля 2024, 08:01 8
Как выглядит таблица АПЛ после того, как все команды сыграли 25 матчей?
Как выглядит таблица АПЛ после того, как все команды сыграли 25 матчей?

17-19 февраля состоялись поединки 25-го тура, а 20 февраля завершилась последняя игра 18-го

Днепр-1 заплатил Йовичевичу. Клуб хотел подписать экс-игрока Динамо
Футбол | 21.02.2024, 08:48
Днепр-1 заплатил Йовичевичу. Клуб хотел подписать экс-игрока Динамо
Днепр-1 заплатил Йовичевичу. Клуб хотел подписать экс-игрока Динамо
ФОТО. Известная поклонница Мудрика посетит матч Шахтера в Марселе
Футбол | 21.02.2024, 22:30
ФОТО. Известная поклонница Мудрика посетит матч Шахтера в Марселе
ФОТО. Известная поклонница Мудрика посетит матч Шахтера в Марселе
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 21.02.2024, 15:15
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Умер автор победного гола на ЧМ-1990. Он играл за Баварию и Интер
Умер автор победного гола на ЧМ-1990. Он играл за Баварию и Интер
20.02.2024, 11:21 7
Футбол
Усику предсказано завершение карьеры. Оглашена дата, названа причина
Усику предсказано завершение карьеры. Оглашена дата, названа причина
20.02.2024, 19:59 6
Бокс
ВИДЕО. Самый быстрый гол в истории? В Англии игрок забил на 2-й секунде
ВИДЕО. Самый быстрый гол в истории? В Англии игрок забил на 2-й секунде
20.02.2024, 10:01 2
Футбол
«Руку им не пожму». Стаховский высказался по поводу украинских боксеров
«Руку им не пожму». Стаховский высказался по поводу украинских боксеров
20.02.2024, 17:16 18
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Два Шевченко, Лужный и Монзуль. Назначены главы комитетов УАФ
ОФИЦИАЛЬНО. Два Шевченко, Лужный и Монзуль. Назначены главы комитетов УАФ
20.02.2024, 16:05 25
Футбол
ВИДЕО. Довбик в шоке. Как игрок Атлетика сделал суперсейв головой на 90+5-й
ВИДЕО. Довбик в шоке. Как игрок Атлетика сделал суперсейв головой на 90+5-й
20.02.2024, 09:20 2
Футбол
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
20.02.2024, 00:50 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем