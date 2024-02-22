21 февраля алжирскому вингеру саудовского клуба «Аль-Ахли» и бывшему звездному игроку английского «Манчестер Сити» Рияду Марезу исполнилось 33 года.

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко поздравил Мареза с его днем. Александр и Рияд вместе защищали цвета «горожан» с 2018 по 2022 год.

Зинченко показал кадры, как он и Марез соревнуются в скорости на короткой дистанции. Быстрее до «финиша» добежал украинец.

«С днем рождения, брат. Никогда не забывай, кто быстрее», – написал Александр у себя в сториз.

Летом 2023 года Марез покинул «Манчестер Сити» и подписал 4-летний контракт с «Аль-Ахли». Трансфер оценили в 30 миллионов евро.

ВИДЕО. Зинченко подколол экс-звезду Ман Сити и поздравил с днем рождения