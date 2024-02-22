ВИДЕО. Зинченко подколол экс-звезду Ман Сити и поздравил с днем рождения
21 февраля Рияду Марезу исполнилось 33 года
21 февраля алжирскому вингеру саудовского клуба «Аль-Ахли» и бывшему звездному игроку английского «Манчестер Сити» Рияду Марезу исполнилось 33 года.
Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко поздравил Мареза с его днем. Александр и Рияд вместе защищали цвета «горожан» с 2018 по 2022 год.
Зинченко показал кадры, как он и Марез соревнуются в скорости на короткой дистанции. Быстрее до «финиша» добежал украинец.
«С днем рождения, брат. Никогда не забывай, кто быстрее», – написал Александр у себя в сториз.
Летом 2023 года Марез покинул «Манчестер Сити» и подписал 4-летний контракт с «Аль-Ахли». Трансфер оценили в 30 миллионов евро.
ВИДЕО. Зинченко подколол экс-звезду Ман Сити и поздравил с днем рождения
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