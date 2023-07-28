ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити продал вингера в Аль-Ахли

Клуб «Аль-Ахли» официально сообщил о подписании контракта с вингером «Манчестер Сити» Риядом Марезом. Трансфер оценивается в 30 миллионов фунтов.

Игрок подписал контракт на четыре года.

32-летний Марез за пять сезонов в «Манчестер Сити» выиграл АПЛ (4 раза), Лигу чемпионов, Кубок Англии (2 раза) и Кубок лиги (3 раза).

Ранее клуб из Саудовской Аравии подписал Роберто Фирмино и Эдуарда Менди.