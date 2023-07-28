Англия28 июля 2023, 14:45 | Обновлено 28 июля 2023, 14:48
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ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити продал вингера в Аль-Ахли
Рияд Марез перебрался в Саудовскую Аравию
28 июля 2023, 14:45 | Обновлено 28 июля 2023, 14:48
2629
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Клуб «Аль-Ахли» официально сообщил о подписании контракта с вингером «Манчестер Сити» Риядом Марезом. Трансфер оценивается в 30 миллионов фунтов.
Игрок подписал контракт на четыре года.
32-летний Марез за пять сезонов в «Манчестер Сити» выиграл АПЛ (4 раза), Лигу чемпионов, Кубок Англии (2 раза) и Кубок лиги (3 раза).
Ранее клуб из Саудовской Аравии подписал Роберто Фирмино и Эдуарда Менди.
انـتـهـى الانـتـظـار ، ريـاض حـقـيـقـة 🥶💚@Mahrez22#MahrezToAlahli pic.twitter.com/XNbXWhs8zL— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 28, 2023
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Комментарии 1
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а дарма, Марез міг би ще стати у нагоді. Бачу, що гравців віком 32+ спихають, або не продовжують контракти.
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