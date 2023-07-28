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Англия
28 июля 2023, 14:45 | Обновлено 28 июля 2023, 14:48
2629
1

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити продал вингера в Аль-Ахли

Рияд Марез перебрался в Саудовскую Аравию

28 июля 2023, 14:45 | Обновлено 28 июля 2023, 14:48
2629
1
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити продал вингера в Аль-Ахли
Getty Images/Global Images Ukraine. Рияд Марез

Клуб «Аль-Ахли» официально сообщил о подписании контракта с вингером «Манчестер Сити» Риядом Марезом. Трансфер оценивается в 30 миллионов фунтов.

Игрок подписал контракт на четыре года.

32-летний Марез за пять сезонов в «Манчестер Сити» выиграл АПЛ (4 раза), Лигу чемпионов, Кубок Англии (2 раза) и Кубок лиги (3 раза).

Ранее клуб из Саудовской Аравии подписал Роберто Фирмино и Эдуарда Менди.

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Источник Sport.ua
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Serhii P.
а дарма, Марез міг би ще стати у нагоді. Бачу, що  гравців віком 32+ спихають, або не продовжують контракти.
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