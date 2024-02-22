ВИДЕО. Шахтер провел тренировку в Марселе накануне матча Лиги Европы
Команда Марино Пушича 22 февраля сыграет ответный поединок 1/16 финала
Вечером 21 февраля, накануне игры 1/16 финала Лиги Европы, «Шахтер» под руководством Марино Пушича провел тренировку на поле домашней арены французского клуба «Стад де Марсель».
Первые 15 минут занятия, как это предусмотрено регламентом УЕФА, были открыты для журналистов: представители СМИ увидели разминку команды. Дальше сессия продолжилась за закрытой дверью и состояла из упражнений на удержание мяча, отработки действий в завершающей фазе атаки и игры тремя командами на ограниченном участке поля.
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Марсель» – «Шахтер» состоится 22 февраля на арене «Стад де Марсель». Первая встреча завершилась вничью (2:2). Ответная игра начнется в 22:00 по Киеву.
ВИДЕО. Шахтер провел тренировку в Марселе накануне матча Лиги Европы
Цілковита готовність! 👊🏻— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 21, 2024
Останні приготування до вирішального матчу Ліги Європи з «Марселем».
📸 Більше фото з тренування та новини команди: https://t.co/2H25BxFIOP.#Shakhtar #МарсельШахтар #UEL pic.twitter.com/xI4DzZ4dfM
🧡 Готові до вирішального поєдинку Ліги Європи з «Марселем»! ⚒— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 21, 2024
Дивіться, як минуло передматчеве тренування «Шахтаря» у Франції.#Shakhtar #МарсельШахтар #UEL pic.twitter.com/1u6JzFtnyi
🧡 Побачимося знову вже завтра 😍— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 21, 2024
🔜 #МарсельШахтар #UEL #Shakhtar ⚒ pic.twitter.com/CREEFFL9JK
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