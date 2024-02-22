Вечером 21 февраля, накануне игры 1/16 финала Лиги Европы, «Шахтер» под руководством Марино Пушича провел тренировку на поле домашней арены французского клуба «Стад де Марсель».

Первые 15 минут занятия, как это предусмотрено регламентом УЕФА, были открыты для журналистов: представители СМИ увидели разминку команды. Дальше сессия продолжилась за закрытой дверью и состояла из упражнений на удержание мяча, отработки действий в завершающей фазе атаки и игры тремя командами на ограниченном участке поля.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Марсель» – «Шахтер» состоится 22 февраля на арене «Стад де Марсель». Первая встреча завершилась вничью (2:2). Ответная игра начнется в 22:00 по Киеву.

ВИДЕО. Шахтер провел тренировку в Марселе накануне матча Лиги Европы

Цілковита готовність! 👊🏻



Останні приготування до вирішального матчу Ліги Європи з «Марселем».



📸 Більше фото з тренування та новини команди: https://t.co/2H25BxFIOP.#Shakhtar #МарсельШахтар #UEL pic.twitter.com/xI4DzZ4dfM — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 21, 2024