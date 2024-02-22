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Лига чемпионов
22 февраля 2024, 00:20 | Обновлено 22 февраля 2024, 00:32
266
0

ВИДЕО. Как Порту шокировал Арсенал в конце игры. Шедевр от обидчика Шахтера

Вендерсон Галено забил на 90+4 минуте

22 февраля 2024, 00:20 | Обновлено 22 февраля 2024, 00:32
266
0
ВИДЕО. Как Порту шокировал Арсенал в конце игры. Шедевр от обидчика Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Вендерсон Галено

В среду, 21 февраля, состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сошлись «Порту» и «Арсенал». Игра прошла на стадионе «Эштадиу ду Драгау» в Порту.

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На 90+4 минуте «драконы» вырвали победу (1:0). Полузащитник Вендерсон Галено, недавно отгрузивший «Шахтеру» два мяча, оформил шедевр в конце матча, классно закрутив круглого в угол ворот дальним ударом.

ВИДЕО. Как Порту шокировал Арсенал в конце матча Обидчик Шахтера забил шедевр

ГОЛ! 1:0. Галено, 90+4 мин.

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Источник Sport.ua
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