Гент – Маккаби Хайфа – 1:1. Вылет бельгийцев из ЛК. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1/16 финала Лиги чемпионов
21 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги конференций.
Бельгийский Гент сыграл вничью с Маккаби из Хайфы (1:1) и выбыл из еврокубкового турнира.
Дело в том, что первый матч неделей ранее завершился победой израильской команды (1:0).
В ответной игре бельгийская команда быстро пропустила и суммарный гандикап в два мяча ликвидировать не сумела, забив лишь один гол во втором тайме.
Лига конференций. 1/16 финала
Ответный матч, 21 февраля
Гент (Бельгия) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 1:1
Голы: Тиссудали, 69 – Пьерро, 4
Видео голов и обзор
События матча
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