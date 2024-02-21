21 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги конференций.

Бельгийский Гент сыграл вничью с Маккаби из Хайфы (1:1) и выбыл из еврокубкового турнира.

Дело в том, что первый матч неделей ранее завершился победой израильской команды (1:0).

В ответной игре бельгийская команда быстро пропустила и суммарный гандикап в два мяча ликвидировать не сумела, забив лишь один гол во втором тайме.

Читайте также: Гент сыграл вничью с Маккаби из Хайфы и выбыл из Лиги конференций

Лига конференций. 1/16 финала

Ответный матч, 21 февраля

Гент (Бельгия) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 1:1

Голы: Тиссудали, 69 – Пьерро, 4

Видео голов и обзор