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Лига конференций
Гент
21.02.2024 19:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 1 : 1
Маккаби Хайфа Проходит дальше
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Лига чемпионов
21 февраля 2024, 22:43 | Обновлено 21 февраля 2024, 22:51
202
0

Гент – Маккаби Хайфа – 1:1. Вылет бельгийцев из ЛК. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1/16 финала Лиги чемпионов

21 февраля 2024, 22:43 | Обновлено 21 февраля 2024, 22:51
202
0
Гент – Маккаби Хайфа – 1:1. Вылет бельгийцев из ЛК. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

21 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги конференций.

Бельгийский Гент сыграл вничью с Маккаби из Хайфы (1:1) и выбыл из еврокубкового турнира.

Дело в том, что первый матч неделей ранее завершился победой израильской команды (1:0).

В ответной игре бельгийская команда быстро пропустила и суммарный гандикап в два мяча ликвидировать не сумела, забив лишь один гол во втором тайме.

Лига конференций. 1/16 финала

Ответный матч, 21 февраля

Гент (Бельгия) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 1:1

Голы: Тиссудали, 69 – Пьерро, 4

Видео голов и обзор

События матча

72’
Даниэль Сундгрен (Маккаби Хайфа) получает красную карточку.
69’
ГОЛ ! Мяч забил Тарик Тиссудали (Гент).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Францди Пьерро (Маккаби Хайфа).
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Источник Sport.ua
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