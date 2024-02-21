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Лига конференций
Гент
21.02.2024 19:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 1 : 1
Маккаби Хайфа Проходит дальше
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Лига конференций
21 февраля 2024, 20:55 | Обновлено 21 февраля 2024, 21:17
384
0

Гент сыграл вничью с Маккаби из Хайфы и выбыл из Лиги конференций

Первый матч неделей ранее завершился победой израильской команды

21 февраля 2024, 20:55 | Обновлено 21 февраля 2024, 21:17
384
0
Гент сыграл вничью с Маккаби из Хайфы и выбыл из Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

21 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги конференций.

Бельгийский Гент сыграл вничью с Маккаби из Хайфы (1:1) и выбыл из еврокубкового турнира.

Дело в том, что первый матч неделей ранее завершился победой израильской команды (1:0).

В ответной игре бельгийская команда быстро пропустила и суммарный гандикап в два мяча ликвидировать не сумела, забив лишь один гол во втором тайме.

Лига конференций. 1/16 финала

Ответный матч, 21 февраля

Гент (Бельгия) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 1:1

Голы: Тиссудали, 69 – Пьерро, 4

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Источник Sport.ua
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