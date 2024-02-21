Гент сыграл вничью с Маккаби из Хайфы и выбыл из Лиги конференций
Первый матч неделей ранее завершился победой израильской команды
21 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги конференций.
Бельгийский Гент сыграл вничью с Маккаби из Хайфы (1:1) и выбыл из еврокубкового турнира.
Дело в том, что первый матч неделей ранее завершился победой израильской команды (1:0).
В ответной игре бельгийская команда быстро пропустила и суммарный гандикап в два мяча ликвидировать не сумела, забив лишь один гол во втором тайме.
Лига конференций. 1/16 финала
Ответный матч, 21 февраля
Гент (Бельгия) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 1:1
Голы: Тиссудали, 69 – Пьерро, 4
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