Клуб АПЛ, за который играет украинец, может сменить владельца
Метью Бенэм ищет новых инвесторов для «Бренфорда»
Клуб украинского полузащитника Егора Ярмолюка, «Брентфорд», может в ближайшее время сменить владельца. Нынешний владелец клуба, Метью Бенэм, готов продать контрольный пакет акций ориентировочно за 400 миллионов фунтов стерлингов с целью привлечь в клуб новые инвестиции.
При этом Бенэм намерен продолжать участвовать в развитии «Брентфорда» в качестве миноритарного акционера.
Бенэм стал владельцем «Брентфорда» в 2012 году, когда клуб выступал в третьем по силе дивизионе английского чемпионата. В 2020 году клуб переехал на новый стадион – «Gtech Community Stadium».
Вчера «Брентфорд» проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:1.
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