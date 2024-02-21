Клуб АПЛ, за который играет украинец, может сменить владельца

Клуб украинского полузащитника Егора Ярмолюка, «Брентфорд», может в ближайшее время сменить владельца. Нынешний владелец клуба, Метью Бенэм, готов продать контрольный пакет акций ориентировочно за 400 миллионов фунтов стерлингов с целью привлечь в клуб новые инвестиции.

При этом Бенэм намерен продолжать участвовать в развитии «Брентфорда» в качестве миноритарного акционера.

Бенэм стал владельцем «Брентфорда» в 2012 году, когда клуб выступал в третьем по силе дивизионе английского чемпионата. В 2020 году клуб переехал на новый стадион – «Gtech Community Stadium».

Вчера «Брентфорд» проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:1.