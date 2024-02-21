Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич поделился своими мыслями перед матчем 1/16 финала Лиги Европы с «Марселем», который состоится вечером 22 февраля:

«Это второй матч – насколько мы знаем, это решающая игра. Несмотря на все проблемы «Марселя», у них есть опыт и много индивидуально сильных игроков. Это дает им возможность получить хороший результат, мы почувствовали это в первом матче на себе. Мы должны быть готовы к этому.

Это будет интересный матч, потому что шансы 50 на 50, как были и в первом матче. Играть на выезде против «Марселя» – это всегда сложно. У меня был этот опыт два года назад в полуфинале Лиги конференций [с «Фейеноордом»].

Я знаю, насколько шумно может быть на этом стадионе, сколько фанатов придет. Однако играть в такой атмосфере и при таком давлении это то, что дают такие матчи.

Они сменили тренера, поэтому вполне возможно, что изменят и стиль игры. Это история об адаптации. Думаю, мы способны подстроиться под любую ситуацию».

Первая игра 1/16 финала Лиги Европы в Гамбурге между «Шахтером» и «Марселем» закончилась со счетом 2:2, и победитель ответного матча во Франции выйдет в 1/8 финала.