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Лига Европы
21 февраля 2024, 21:30 | Обновлено 21 февраля 2024, 21:46
122
0

Дмитрий РИЗНЫК: «Непонятно, как будет играть Марсель»

Голкипер «Шахтера» – о матче Лиги Европы

21 февраля 2024, 21:30 | Обновлено 21 февраля 2024, 21:46
122
0
Дмитрий РИЗНЫК: «Непонятно, как будет играть Марсель»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

Голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Марселя» (22 февраля, 22:00, первый матч – 2:2):

– Как вы готовились ко второму матчу с этим соперником?
– Мы провели теоретическое занятие, увидели наши недостатки и на тренировках их исправляли.

– Вы, наверное, слышали, что «Марсель» сменил тренера. Как это повлияло на вас? Возможно, вы как-то изменили тактику или подготовку к игре?
– Об этом надо больше у тренеров спрашивать, потому что действительно сменился наставник и непонятно, как будет играть соперник. Но мы готовились в стандартном режиме, ничего глобально не меняли, работали над тем, что нам надо.

– В прошлом году «Шахтер» играл с «Ренном» накануне первой годовщины начала полномасштабной войны в Украине, и тогда, по словам игроков, это добавило мотивации. Сейчас тоже приближается дата 24 февраля. Это дополнительно мотивирует команду?
– Это очень плохо, что мы привязываемся к такой дате, но, конечно, для каждого украинца, который представляет страну за рубежом в различных соревнованиях, это является максимальной мотивацией для самоотдачи. Поэтому, да, это мотивирует победить.

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Дмитрий Ризнык Шахтер Донецк Марсель Марсель - Шахтер Лига Европы
Источник ФК Шахтер Донецк
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