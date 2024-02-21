Дмитрий РИЗНЫК: «Непонятно, как будет играть Марсель»

Голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Марселя» (22 февраля, 22:00, первый матч – 2:2):

– Как вы готовились ко второму матчу с этим соперником?

– Мы провели теоретическое занятие, увидели наши недостатки и на тренировках их исправляли.

– Вы, наверное, слышали, что «Марсель» сменил тренера. Как это повлияло на вас? Возможно, вы как-то изменили тактику или подготовку к игре?

– Об этом надо больше у тренеров спрашивать, потому что действительно сменился наставник и непонятно, как будет играть соперник. Но мы готовились в стандартном режиме, ничего глобально не меняли, работали над тем, что нам надо.

– В прошлом году «Шахтер» играл с «Ренном» накануне первой годовщины начала полномасштабной войны в Украине, и тогда, по словам игроков, это добавило мотивации. Сейчас тоже приближается дата 24 февраля. Это дополнительно мотивирует команду?

– Это очень плохо, что мы привязываемся к такой дате, но, конечно, для каждого украинца, который представляет страну за рубежом в различных соревнованиях, это является максимальной мотивацией для самоотдачи. Поэтому, да, это мотивирует победить.