Стало известно, как Довбик оказался в чемпионате Молдовы

Бывший спортивный директор молдавской «Зари» Бельцы Святослав Сирота рассказал, как в сезоне 2015/16 к клубу присоединился действующий нападающий «Жироны» Артем Довбик:

«Ко мне, как к спортивному директору, постоянно обращались различные представители команд, агенты с различными предложениями по футболистам. В то время мы достаточно хорошо общались с Евгением Красниковым, который тогда был спортивным директором «Днепра».

Он предложил посмотреть Артема. Позвонил и сказал, что есть такой парень, который потенциально может стать очень сильным игроком. Но на сегодняшний день еще не тянет взрослую команду и ему надо осуществить переход из юношеского футбола. Долго он меня не уговаривал. Я сказал: «Ну пусть приезжает, посмотрим». Так Артем и оказался в клубе.

Он приехал, крепкий парень – почти такой, как сейчас. Ему тогда было тяжело среди взрослых. Несмотря на то, что это Молдова, но взрослые все немного быстрее делают и жестче, скажем так. Он не очень уверенно чувствовал себя. Это и понятно, потому что он приехал из юношеской команды, а тут – среди мужиков».