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  4. Последний матч за Реал стал знаковым для Лунина. Выходит на топ-уровень?
Испания
21 февраля 2024, 23:16 |
281
0

Последний матч за Реал стал знаковым для Лунина. Выходит на топ-уровень?

Украинский вратарь провел уже 18 матчей в этом сезоне за «галактикос»

21 февраля 2024, 23:16 |
281
0
Последний матч за Реал стал знаковым для Лунина. Выходит на топ-уровень?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

18 февраля 2024 года, состоялся матч 25-го тура чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и мадридским «Реалом». Игра закончилась со счетом 1:1.

Вратарь «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе, для украинца это уже шестой подряд выход в основе. Лунин пропустил один гол на 27-й минуте с пенальти.

Этот матч стал 18 для украинского голкипера в этом сезоне за «Реал» – это больше, чем за все предыдущие сезоны, в которых Лунин играл в старте «королевского клуба». Без учета текущего сезона у Андрея было 17 матчей в старте за «сливочных».

В этом сезоне Лунин пропустил 14 голов и восемь раз сохранил ворота на замке.

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