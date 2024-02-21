Трубин может побить рекорд десятилетия в Португалии. Что нужно сделать?
Украинец отбил уже три пенальти за «Бенфику» в чемпионате
18 февраля «Бенфика» на домашнем стадионе в матче 22-го тура чемпионата Португалии принимала «Визелу» и более чем уверенно победила со счетом 6:1.
Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и отразил пенальти на 71-й минуте. Это уже третий отбитый одиннадцатиметровый для украинца в этом сезоне за «орлов» в чемпионате Португалии.
Следующие два отраженных одиннадцатиметровых позволят Трубину побить рекорд по количеству отраженных пенальти в чемпионате Португалии (за один сезон) за последние десять лет.
Рейтинг голкиперов с наибольшим количеством отраженных пенальти за последние десять лет в чемпионате Португалии за один сезон:
- Арруабаррена (Арука) – четыре (2022/23);
- Марафона (Брага) – четыре (2016/17);
- Трубин (Бенфика) – три (2023/24);
- Денис (Жил Висенте) – три (2020/21);
- Лео Жардим (Боавишта) – три (2020/21).
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