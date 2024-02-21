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  4. Трубин может побить рекорд десятилетия в Португалии. Что нужно сделать?
Португалия
21 февраля 2024, 23:39 | Обновлено 21 февраля 2024, 23:51
1586
0

Трубин может побить рекорд десятилетия в Португалии. Что нужно сделать?

Украинец отбил уже три пенальти за «Бенфику» в чемпионате

21 февраля 2024, 23:39 | Обновлено 21 февраля 2024, 23:51
1586
0
Трубин может побить рекорд десятилетия в Португалии. Что нужно сделать?
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

18 февраля «Бенфика» на домашнем стадионе в матче 22-го тура чемпионата Португалии принимала «Визелу» и более чем уверенно победила со счетом 6:1.

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и отразил пенальти на 71-й минуте. Это уже третий отбитый одиннадцатиметровый для украинца в этом сезоне за «орлов» в чемпионате Португалии.

Следующие два отраженных одиннадцатиметровых позволят Трубину побить рекорд по количеству отраженных пенальти в чемпионате Португалии (за один сезон) за последние десять лет.

Рейтинг голкиперов с наибольшим количеством отраженных пенальти за последние десять лет в чемпионате Португалии за один сезон:

  1. Арруабаррена (Арука) – четыре (2022/23);
  2. Марафона (Брага) – четыре (2016/17);
  3. Трубин (Бенфика) – три (2023/24);
  4. Денис (Жил Висенте) – три (2020/21);
  5. Лео Жардим (Боавишта) – три (2020/21).
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Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин статистика пенальти
Источник Twitter
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