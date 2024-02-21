Трубин может побить рекорд десятилетия в Португалии. Что нужно сделать?

18 февраля «Бенфика» на домашнем стадионе в матче 22-го тура чемпионата Португалии принимала «Визелу» и более чем уверенно победила со счетом 6:1.

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и отразил пенальти на 71-й минуте. Это уже третий отбитый одиннадцатиметровый для украинца в этом сезоне за «орлов» в чемпионате Португалии.

Следующие два отраженных одиннадцатиметровых позволят Трубину побить рекорд по количеству отраженных пенальти в чемпионате Португалии (за один сезон) за последние десять лет.

Рейтинг голкиперов с наибольшим количеством отраженных пенальти за последние десять лет в чемпионате Португалии за один сезон: