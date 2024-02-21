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  4. ВИДЕО. Что это было в 1-м сете? Как Свитолина проиграла Свентек в Дубае
WTA
21 февраля 2024, 19:40 |
1487
0

ВИДЕО. Что это было в 1-м сете? Как Свитолина проиграла Свентек в Дубае

Элина включилась в игру против первой ракетки только в середине второй партии

21 февраля 2024, 19:40 |
1487
0
ВИДЕО. Что это было в 1-м сете? Как Свитолина проиграла Свентек в Дубае
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина и Ига Свентек

21 февраля первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 20) проиграла первой ракетке мира Иге Свентек (Польша) в матче 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).

Игра завершилась за 1 час и 23 минуты со счетом 6:1, 6:4 в пользу Иги.

Это была 3-я встреча теннисисток, полька выиграла во второй раз. В предыдущем очном матче украинка добыла победу в 1/4 финала на Уимблдоне-2023.

Свентек в следующем раунде сыграет с Анастасией Потаповой (№35 WTA) или Чжэн Циньвень (№7 WTA). Полька в текущем сезоне выиграла 13 матчей из 14.

ВИДЕО. Что это было в 1-м сете? Как Свитолина проиграла Свентек в Дубае

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видео Ига Свёнтек Элина Свитолина WTA Дубай
Источник Sport.ua
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