21 февраля первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 20) проиграла первой ракетке мира Иге Свентек (Польша) в матче 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).

Игра завершилась за 1 час и 23 минуты со счетом 6:1, 6:4 в пользу Иги.

Это была 3-я встреча теннисисток, полька выиграла во второй раз. В предыдущем очном матче украинка добыла победу в 1/4 финала на Уимблдоне-2023.

Свентек в следующем раунде сыграет с Анастасией Потаповой (№35 WTA) или Чжэн Циньвень (№7 WTA). Полька в текущем сезоне выиграла 13 матчей из 14.

ВИДЕО. Что это было в 1-м сете? Как Свитолина проиграла Свентек в Дубае