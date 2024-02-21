ВИДЕО. Что это было в 1-м сете? Как Свитолина проиграла Свентек в Дубае
Элина включилась в игру против первой ракетки только в середине второй партии
21 февраля первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 20) проиграла первой ракетке мира Иге Свентек (Польша) в матче 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).
Игра завершилась за 1 час и 23 минуты со счетом 6:1, 6:4 в пользу Иги.
Это была 3-я встреча теннисисток, полька выиграла во второй раз. В предыдущем очном матче украинка добыла победу в 1/4 финала на Уимблдоне-2023.
Свентек в следующем раунде сыграет с Анастасией Потаповой (№35 WTA) или Чжэн Циньвень (№7 WTA). Полька в текущем сезоне выиграла 13 матчей из 14.
ВИДЕО. Что это было в 1-м сете? Как Свитолина проиграла Свентек в Дубае
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