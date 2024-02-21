Три топ-клуба АПЛ нацелились на хавбека Ювентуса
Контракт Адриена Рабьо истекает в конце сезона
Три английских топ-клуба проявляют интерес к полузащитнику «Ювентуса» Адриену Рабьо. По информации The Sun, речь идет об «Арсенале», «Ливерпуле» и «Тоттенхэме».
Контракт Рабьо с «Ювентусом» истекает в конце нынешнего сезона, поэтому 28-летнего французского хавбека можно будет подписать на правах свободного агента. Ранее сообщалось о том, что хавбеком также интересуется «Барселона».
В нынешнем сезоне Рабьо провел за «Ювентус» 22 матча во всех турнирах, в которых он отличился 4 голами и 3 ассистами.
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