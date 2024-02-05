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Испания
05 февраля 2024, 13:47 | Обновлено 05 февраля 2024, 13:48
98
0

Барселона хочет подписать свободным агентом футболиста Ювентуса

«Старая синьора» пока не делала никаких предложений Рабьо

05 февраля 2024, 13:47 | Обновлено 05 февраля 2024, 13:48
98
0
Барселона хочет подписать свободным агентом футболиста Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Адриен Рабьо

«Барселона» надеется подписать полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо предстоящим летом.

Срок действия контракта 28-летнего француза с туринцами истекает в июне 2024 года, и «Ювентус» пока не делал Рабьо предложения продлить сотрудничество.

«Барселона» по-прежнему находится в чрезвычайно хрупком финансовом положении и не может позволить себе слишком большие расходы, что делает подписание свободных агентов удобной опцией для каталонского клуба.

Как сообщил телеканал 3Cat, «Барселона» заинтересована в бесплатном трансфере Рабьо летом, исключительно при условии, что тот не подпишет новый контракт с «Ювентусом».

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Источник Sport.ua
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