Барселона хочет подписать свободным агентом футболиста Ювентуса
«Старая синьора» пока не делала никаких предложений Рабьо
«Барселона» надеется подписать полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо предстоящим летом.
Срок действия контракта 28-летнего француза с туринцами истекает в июне 2024 года, и «Ювентус» пока не делал Рабьо предложения продлить сотрудничество.
«Барселона» по-прежнему находится в чрезвычайно хрупком финансовом положении и не может позволить себе слишком большие расходы, что делает подписание свободных агентов удобной опцией для каталонского клуба.
Как сообщил телеканал 3Cat, «Барселона» заинтересована в бесплатном трансфере Рабьо летом, исключительно при условии, что тот не подпишет новый контракт с «Ювентусом».
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