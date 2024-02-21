Первая ракетка мира прокомментировала победу над Свитолиной в Дубае

Первая ракетка мира Ига Свёнтек прокомментировала победу над Элиной Свитолиной в третьем раунде турнира WTA 1000 в Дубае – 6:1, 6:4.

«Свитолина – боец и очень хороший, опытный игрок. Я знала, что должна быть готова к множеству ударов, когда она возвращает резаными и из разных позиций на корте. Я старалась быть терпеливой, просто играя в свой теннис.

Сегодня я точно чувствовала себя лучше, чем в предыдущем матче. Я чуть лучше приспособилась к этому покрытию. Это самое главное, когда ты быстро ездишь от турнира к турниру. Но сегодня точно не было легко, поэтому я рада, что прошла дальше. Рада, что не потеряла концентрацию и не забывала, что мне нужно делать в этом матче. Также сегодня я была спокойнее, чем в предыдущем раунде», – сказала Свёнтек.



Свёнтек в 1/4 финала сыграет с Анастасией Потаповой (№35 WTA) или Чжэн Циньвень (№7 WTA).