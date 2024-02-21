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21 февраля 2024, 18:40 |
838
0

Легендарный уругвайский защитник возобновил карьеру игрока

Диего Годин будет выступать за «Поронгос»

21 февраля 2024, 18:40 |
838
0
Легендарный уругвайский защитник возобновил карьеру игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Годин

Легендарный уругвайский защитник Диего Годин принял решение возобновить карьеру игрока в возрасте 38 лет. Он подписал контракт до конца сезона с любительским клубом «Поронгос», который выступает в Столичной лиге и Кубке Уругвая среди любителей.

Напомним, Годин завершил свою карьеру летом прошлого года. Центральный защитник известен по выступлениям, прежде всего, за «Атлетико» Мадрид, «Вильярреал» и миланский «Интер». Также выступал за Серро», «Насьональ», «Кальяри», «Атлетико Минейро» и «Велес Сарсфилд».

В период с 2005 по 2022 годы провел 161 матч и забил 8 голов за сборную Уругвая. Со сборной выиграл Копа Америка 2011 года.

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Источник The Sun
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