Легендарный уругвайский защитник возобновил карьеру игрока

Легендарный уругвайский защитник Диего Годин принял решение возобновить карьеру игрока в возрасте 38 лет. Он подписал контракт до конца сезона с любительским клубом «Поронгос», который выступает в Столичной лиге и Кубке Уругвая среди любителей.

Напомним, Годин завершил свою карьеру летом прошлого года. Центральный защитник известен по выступлениям, прежде всего, за «Атлетико» Мадрид, «Вильярреал» и миланский «Интер». Также выступал за Серро», «Насьональ», «Кальяри», «Атлетико Минейро» и «Велес Сарсфилд».

В период с 2005 по 2022 годы провел 161 матч и забил 8 голов за сборную Уругвая. Со сборной выиграл Копа Америка 2011 года.