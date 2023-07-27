Легендарный уругвайский защитник объявил о завершении карьеры

Легендарный уругвайский защитник Диего Годин объявил о завершении карьеры в возрасте 37 лет. Он досрочно расторг контракт с аргентинским «Велес Сарсфилд», который действовал еще один год.

На протяжении своей клубной карьеры Годин выступал за «Серро», «Насьональ», «Вильярреал», «Атлетико» Мадрид, «Интер», «Кальяри» и «Атлетико Минейро». В «Велес Сарсфилд» перешел в 2022 году.

В период с 2005 по 2022 годы провел 161 матч и забил 8 голов за сборную Уругвая. Со сборной выиграл Копа Америка 2011 года.