Легендарный уругвайский защитник объявил о завершении карьеры
Диего Годин повесил бутсы на гвоздь
Легендарный уругвайский защитник Диего Годин объявил о завершении карьеры в возрасте 37 лет. Он досрочно расторг контракт с аргентинским «Велес Сарсфилд», который действовал еще один год.
На протяжении своей клубной карьеры Годин выступал за «Серро», «Насьональ», «Вильярреал», «Атлетико» Мадрид, «Интер», «Кальяри» и «Атлетико Минейро». В «Велес Сарсфилд» перешел в 2022 году.
В период с 2005 по 2022 годы провел 161 матч и забил 8 голов за сборную Уругвая. Со сборной выиграл Копа Америка 2011 года.
🚨 #ÚLTIMAHORA— Diario AS (@diarioas) July 27, 2023
🇺🇾El uruguayo cuelga las botas a sus 37 años de edad, tras 20 temporadas como profesional repartidas en ocho clubes y en la selección uruguaya pic.twitter.com/oS2m6hvs5B
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