Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легендарный уругвайский защитник объявил о завершении карьеры
Другие новости
27 июля 2023, 18:12 |
1226
0

Легендарный уругвайский защитник объявил о завершении карьеры

Диего Годин повесил бутсы на гвоздь

27 июля 2023, 18:12 |
1226
0
Легендарный уругвайский защитник объявил о завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Годин

Легендарный уругвайский защитник Диего Годин объявил о завершении карьеры в возрасте 37 лет. Он досрочно расторг контракт с аргентинским «Велес Сарсфилд», который действовал еще один год.

На протяжении своей клубной карьеры Годин выступал за «Серро», «Насьональ», «Вильярреал», «Атлетико» Мадрид, «Интер», «Кальяри» и «Атлетико Минейро». В «Велес Сарсфилд» перешел в 2022 году.

В период с 2005 по 2022 годы провел 161 матч и забил 8 голов за сборную Уругвая. Со сборной выиграл Копа Америка 2011 года.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Давид Сильва объявил о завершении карьеры
Ник КИРЬОС: «Старею, мне уже 28. С учетом всех пьянок и гулянок – 57»
Источник: Буффон намерен завершить карьеру
Диего Годин завершение карьеры Велес Сарсфилд
Источник AS
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ультрас Днепра – Селезневу: «Н***й было петь все эти песни фанатам? П****ц»
Футбол | 26 июля 2023, 21:35 11
Ультрас Днепра – Селезневу: «Н***й было петь все эти песни фанатам? П****ц»
Ультрас Днепра – Селезневу: «Н***й было петь все эти песни фанатам? П****ц»

Евгений Переверзев раскритиковал экс-форварда днепровского клуба

Лунин решил остаться в Реале. В мадридском клубе разочарованы
Футбол | 26 июля 2023, 23:15 54
Лунин решил остаться в Реале. В мадридском клубе разочарованы
Лунин решил остаться в Реале. В мадридском клубе разочарованы

Украинец полон решимости бороться за свое место в воротах галактикос

ВИДЕО. Интер сыграл вничью с Аль-Насром Роналду в товарищеском матче
Футбол | 27.07.2023, 16:18
ВИДЕО. Интер сыграл вничью с Аль-Насром Роналду в товарищеском матче
ВИДЕО. Интер сыграл вничью с Аль-Насром Роналду в товарищеском матче
Нонсенс! Харлан дисквалифицировали на ЧМ по фехтованию
Другие виды | 27.07.2023, 14:52
Нонсенс! Харлан дисквалифицировали на ЧМ по фехтованию
Нонсенс! Харлан дисквалифицировали на ЧМ по фехтованию
Мы все – Ольга Харлан
Другие виды | 27.07.2023, 17:38
Мы все – Ольга Харлан
Мы все – Ольга Харлан
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина готовится обжаловать дисквалификацию Харлан
Украина готовится обжаловать дисквалификацию Харлан
27.07.2023, 15:52 13
Другие виды
C участием Мудрика. Челси сыграл вничью с Ньюкаслом
C участием Мудрика. Челси сыграл вничью с Ньюкаслом
27.07.2023, 05:22 1
Футбол
ФОТО. «Мы с тобой». Шахтер поддержал позицию Харлан
ФОТО. «Мы с тобой». Шахтер поддержал позицию Харлан
27.07.2023, 15:48 5
Футбол
Два гола и ассист Месси. Интер Майами разгромил Атланту Юнайтед
Два гола и ассист Месси. Интер Майами разгромил Атланту Юнайтед
26.07.2023, 04:35 4
Футбол
ВАНАТ: «В аэропорту Армении выбросил флажки рф в урну на глазах у россиян»
ВАНАТ: «В аэропорту Армении выбросил флажки рф в урну на глазах у россиян»
26.07.2023, 03:50 10
Футбол
Президент WBC: «Поддерживаем Тайсона Фьюри и его решение»
Президент WBC: «Поддерживаем Тайсона Фьюри и его решение»
26.07.2023, 11:43 15
Бокс
Мбаппе получит от ПСЖ огромный бонус в ближайшие дни
Мбаппе получит от ПСЖ огромный бонус в ближайшие дни
26.07.2023, 14:07 2
Футбол
В чемпионате Украины будет лимит на легионеров
В чемпионате Украины будет лимит на легионеров
27.07.2023, 11:57 3
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем