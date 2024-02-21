Тарас СТЕПАНЕНКО: «Между Де Дзерби и Пушичем есть определенное сходство»

Капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко сравнил нынешнего и бывшего тренеров команды, Марино Пушича и Роберто Де Дзерби:

«Есть определенное сходство между ними. Роберто принес футбол, который для нас был новый. Он меня многому научил, хотя я за свою карьеру уже со многими тренерами работал. После Де Дзерби мы быстро понимаем то, что хочет от нас Пушич.

Марино приехал перед игрой с «Барселоной», и когда он на анализе показывал, что он от нас хочет, то все понимали, потому что есть сходство. Это сейчас футбол, в который играют профессиональные команды.

Отличаются методы и подход. У Де Дзерби было больше тактических задач, он хотел, чтобы все было до автоматизма, каждый футболист должен был знать, что ему делать на позиции в определенном моменте. Пушич больше требует от футболистов креативности и динамичности».

Ранее Степаненко рассказал о планах после завершения карьеры.