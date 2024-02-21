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Украина. Премьер лига
21 февраля 2024, 14:23 | Обновлено 21 февраля 2024, 14:32
835
0

Степаненко рассказал о планах после завершения карьеры

Игрок «Шахтера» – о перспективах

21 февраля 2024, 14:23 | Обновлено 21 февраля 2024, 14:32
835
0
Степаненко рассказал о планах после завершения карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко поделился планами на жизни по завершении профессиональной карьеры. 34-летний футболист уверен, что в будущем не затеряется.

«Я давно задумываюсь над тем, кем быть после окончания карьеры, но окончательно еще не определился. Конечно, буду думать над тем, кем быть. Возможно, что-то мне предложит «Шахтер».

Хотел ли быть тренером? Могу сказать, что в последнее время над этим думаю много. В принципе, я понимаю, что могу начать с какого-то уровня, дать что-то новое, передать свое видение, своим опытом поделиться. Поэтому, возможно-возможно, но на 100 процентов не могу сказать. Думаю, я не затеряюсь. С детства я привык работать и какую-то работу найду», – рассказал Степаненко.

Ранее сообщалось, сможет ли Тарас Степаненко сыграть ответный матч против «Марселя» в Лиге Европы.

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Тарас Степаненко Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Шахтер Донецк
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