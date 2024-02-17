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Лига Европы
17 февраля 2024, 19:15 | Обновлено 17 февраля 2024, 20:18
2585
0

Стало известно, сможет ли Степаненко сыграть ответный матч против Марселя

Сообщается, что травма Тараса не является серьезной

17 февраля 2024, 19:15 | Обновлено 17 февраля 2024, 20:18
2585
0
Стало известно, сможет ли Степаненко сыграть ответный матч против Марселя
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

34-летний украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко сможет помочь в ответном матче с «Марселем».

Как сообщает «ТаТоТаке», травма Тараса, которую он получил во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Марселя» (2:2), не является серьезной.

МРТ-обследование не обнаружило ни надрыва, ни растяжения задней поверхности бедра.

Ответный матч против «Марселя» у «Шахтера» запланирован на 22 февраля на «Велодроме» (Марсель).

К слову, скорее всего Тарас будет готов ко встрече с БиГ 21 марта за сборную Украины. Поединок состоится в боснийском городе Зеница на стадионе «Билино Поле». Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Источник ТаТоТаке
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