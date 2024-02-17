Стало известно, сможет ли Степаненко сыграть ответный матч против Марселя
Сообщается, что травма Тараса не является серьезной
34-летний украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко сможет помочь в ответном матче с «Марселем».
Как сообщает «ТаТоТаке», травма Тараса, которую он получил во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Марселя» (2:2), не является серьезной.
МРТ-обследование не обнаружило ни надрыва, ни растяжения задней поверхности бедра.
Ответный матч против «Марселя» у «Шахтера» запланирован на 22 февраля на «Велодроме» (Марсель).
К слову, скорее всего Тарас будет готов ко встрече с БиГ 21 марта за сборную Украины. Поединок состоится в боснийском городе Зеница на стадионе «Билино Поле». Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.
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