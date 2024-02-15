Поторопились? Степаненко получил травму сразу после восстановления

Сегодня, 15 февраля 2024 года, проходит первый матч плей-офф Лиги Европы между донецким «Шахтером» и французским «Марселем». Счет по состоянию на 75-ю минуту игры – 1:1.

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На 72-й минуте поле покинул капитан «горняков» Тарас Степаненко. Судя по всему, возрастной полузащитник потянул заднюю поверхность бедра. Вместо него на поле появился Егор Назарина.

Интересно, что Тарас Степаненко пропустил около месяца из-за травмы. Его участие в этом матче было под вопросом, но он все же вышел в стартовом составе.