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Лига Европы
15 февраля 2024, 21:25 |
1011
0

Поторопились? Степаненко получил травму сразу после восстановления

Капитан «Шахтера» покинул поле

15 февраля 2024, 21:25 |
1011
0
Поторопились? Степаненко получил травму сразу после восстановления
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 15 февраля 2024 года, проходит первый матч плей-офф Лиги Европы между донецким «Шахтером» и французским «Марселем». Счет по состоянию на 75-ю минуту игры – 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 72-й минуте поле покинул капитан «горняков» Тарас Степаненко. Судя по всему, возрастной полузащитник потянул заднюю поверхность бедра. Вместо него на поле появился Егор Назарина.

Интересно, что Тарас Степаненко пропустил около месяца из-за травмы. Его участие в этом матче было под вопросом, но он все же вышел в стартовом составе.

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Марсель Лига Европы Шахтер Донецк Шахтер - Марсель Тарас Степаненко Егор Назарина травма
Источник Sport.ua
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