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  4. Завацкая выиграла стартовую встречу на турнире ITF в Порту
ITF
21 февраля 2024, 19:05 |
152
1

Завацкая выиграла стартовую встречу на турнире ITF в Порту

Катарина одолела соперницу из седьмой сотни мирового рейтинга

21 февраля 2024, 19:05 |
152
1
Завацкая выиграла стартовую встречу на турнире ITF в Порту
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№173 WTA) с победы начала выступления на турнире ITF W75 Порту.

В матче первого раунда украинка переиграла Анну Синклер Роджерс из США (№663 WTA).

Порту. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Анна Синклер Роджерс (США) – 7:5, 4:6, 6:3

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Александры Эалы из Филиппин (№188 WTA).

Ранее во второй круг на этом турнире пробилась Дарья Снигур.

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Катарина Завацкая ITF Порту
Источник Sport.ua
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Александр Ад
Як же важко грала Катя...Бажаю успіху в наступной грі
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