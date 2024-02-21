Завацкая выиграла стартовую встречу на турнире ITF в Порту
Катарина одолела соперницу из седьмой сотни мирового рейтинга
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№173 WTA) с победы начала выступления на турнире ITF W75 Порту.
В матче первого раунда украинка переиграла Анну Синклер Роджерс из США (№663 WTA).
Порту. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Анна Синклер Роджерс (США) – 7:5, 4:6, 6:3
Это была первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Александры Эалы из Филиппин (№188 WTA).
Ранее во второй круг на этом турнире пробилась Дарья Снигур.
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