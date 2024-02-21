Завацкая выиграла стартовую встречу на турнире ITF в Порту

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№173 WTA) с победы начала выступления на турнире ITF W75 Порту.

В матче первого раунда украинка переиграла Анну Синклер Роджерс из США (№663 WTA).

Порту. Первый круг

Катарина Завацкая (Украина) – Анна Синклер Роджерс (США) – 7:5, 4:6, 6:3

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Александры Эалы из Филиппин (№188 WTA).

Ранее во второй круг на этом турнире пробилась Дарья Снигур.