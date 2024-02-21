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  4. Снигур победно стартовала на турнире ITF в Порту
ITF
21 февраля 2024, 14:08 |
210
1

Снигур победно стартовала на турнире ITF в Порту

Дарья справилась с Доминикой Салковой из Чехии

21 февраля 2024, 14:08 |
210
1
Снигур победно стартовала на турнире ITF в Порту
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

21 февраля украинская теннисистка Дарья Снигур (№138 WTA) успешно начала выступления на турнире ITF W75 Порту.

В матче первого раунда украинка, которая получила третий номер посева, разобралась с Доминикой Салковой из Чехии (№209 WTA).

Порту. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Доминика Салкова (Чехия) – 6:3, 6:3

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Снигур сразится против Лейре Ромеро Гормас из Испании (№290 WTA) или Матилде Жорже из Португалии (№544 WTA).

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Дарья Снигур ITF Порту
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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anacreon
Щось Снігу  затормозила у розвитку. Ніяк до сотні не підбереться. Її вже і Стародубцева обігнала. Якось топчеться на місці. Біля 130-го місця. Шкода.
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