ITF21 февраля 2024, 14:08 |
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Снигур победно стартовала на турнире ITF в Порту
Дарья справилась с Доминикой Салковой из Чехии
21 февраля 2024, 14:08 |
210
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21 февраля украинская теннисистка Дарья Снигур (№138 WTA) успешно начала выступления на турнире ITF W75 Порту.
В матче первого раунда украинка, которая получила третий номер посева, разобралась с Доминикой Салковой из Чехии (№209 WTA).
Порту. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Доминика Салкова (Чехия) – 6:3, 6:3
Это была первая встреча теннисисток.
В следующем раунде Снигур сразится против Лейре Ромеро Гормас из Испании (№290 WTA) или Матилде Жорже из Португалии (№544 WTA).
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Комментарии 1
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Щось Снігу затормозила у розвитку. Ніяк до сотні не підбереться. Її вже і Стародубцева обігнала. Якось топчеться на місці. Біля 130-го місця. Шкода.
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