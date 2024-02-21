Снигур победно стартовала на турнире ITF в Порту

21 февраля украинская теннисистка Дарья Снигур (№138 WTA) успешно начала выступления на турнире ITF W75 Порту.

В матче первого раунда украинка, которая получила третий номер посева, разобралась с Доминикой Салковой из Чехии (№209 WTA).

Порту. Первый круг

Дарья Снигур (Украина) – Доминика Салкова (Чехия) – 6:3, 6:3

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Снигур сразится против Лейре Ромеро Гормас из Испании (№290 WTA) или Матилде Жорже из Португалии (№544 WTA).