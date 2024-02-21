​В воскресенье, 25 февраля, состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Металлист 1925» и «Динамо».

Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

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Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

«Металлист 1925» в таблице УПЛ занимает 12-е место, имея 15 очков после 17 игр. У «Динамо» 5-я позиция при 28 пунктах после 14 поединков.

В поединке первого круга сезона-2023/2024 со счетом 4:2 победило «Динамо».

Видеотрансляцию матча «Металлист 1925» – «Динамо» проводит УПЛ ТВ.