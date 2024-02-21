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Лига чемпионов
21 февраля 2024, 17:49 |
263
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Один из лидеров Интера травмировался в матче с Атлетико

Маркус Тюрам может пропустить три недели

21 февраля 2024, 17:49 |
263
0
Один из лидеров Интера травмировался в матче с Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Тюрам

Основной форвард «Интера» Маркус Тюрам получил травму во вчерашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» Мадрид и был заменен в перерыве. Вместо него вышел Марко Арнаутович, который и забил единственный гол в матче.

По информации итальянских СМИ, у Тюрама – растяжение приводящей мышцы бедра. Точные сроки восстановления станут известны после углубленных медицинских тестов, но, по предварительной информации, 26-игрок сборной Франции пропустит примерно три недели.

В нынешнем сезоне на счету Тюрама 12 голов и 11 ассистов в 34 матчах за «Интер» во всех турнирах. Напомним, травму во вчерашнем матче также получил и ключевой форвард «Атлетико», Антуан Гризманн.

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Маркус Тюрам Интер Милан травма Интер - Атлетико Атлетико Мадрид
Источник La Gazzetta dello Sport
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