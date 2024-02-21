Рекордсмен Атлетико травмировался в матче с Интером

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, не так давно ставший лучшим бомбардиром в истории клуба, травмировался в поединке Лиги чемпионов против «Интера» (0:1).

Как сообщает официальный сайт «матрасников», у футболиста диагностировано растяжение связок лодыжки средней степени тяжести. При этом о сроках восстановления Антуана никакой информации не приведено.

По информации издания Marca, в ближайшие дни станет известно, сможет ли Гризманн помочь команде в ответном полуфинале Кубка Испании против «Атлетика», который пройдет 29 февраля. А вот матч Ла Лиги против «Альмерии», запланированный на 24 февраля, француз точно пропустит.

Добавим, что в нынешнем сезоне Гризманн провел за «Атлетико» 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 7 ассистов.