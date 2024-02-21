Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рекордсмен Атлетико травмировался в матче с Интером
Лига чемпионов
21 февраля 2024, 17:27 |
320
0

Рекордсмен Атлетико травмировался в матче с Интером

Информации о сроках восстановления Гризманна пока нет

21 февраля 2024, 17:27 |
320
0
Рекордсмен Атлетико травмировался в матче с Интером
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, не так давно ставший лучшим бомбардиром в истории клуба, травмировался в поединке Лиги чемпионов против «Интера» (0:1).

Как сообщает официальный сайт «матрасников», у футболиста диагностировано растяжение связок лодыжки средней степени тяжести. При этом о сроках восстановления Антуана никакой информации не приведено.

По информации издания Marca, в ближайшие дни станет известно, сможет ли Гризманн помочь команде в ответном полуфинале Кубка Испании против «Атлетика», который пройдет 29 февраля. А вот матч Ла Лиги против «Альмерии», запланированный на 24 февраля, француз точно пропустит.

Добавим, что в нынешнем сезоне Гризманн провел за «Атлетико» 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 7 ассистов.

По теме:
Один из лидеров Интера травмировался в матче с Атлетико
МХИТАРЯН: «Интер снова хочет выйти в финал Лиги чемпионов»
Диего МАРАДОНА-мл.: «Игроки Барсы увидят отца сегодня»
Антуан Гризманн травма ноги Лига чемпионов Атлетико Мадрид
Источник ФК Атлетико Мадрид
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цыганков отреагировал на последние неудачи Жироны в Ла Лиге
Футбол | 21 февраля 2024, 17:46 0
Цыганков отреагировал на последние неудачи Жироны в Ла Лиге
Цыганков отреагировал на последние неудачи Жироны в Ла Лиге

У каталонского клуба серия без побед достигла уже трех матчей

ФОТО. Милевский сменил имидж. Экс-динамовец похвастался новым образом
Футбол | 20 февраля 2024, 18:34 7
ФОТО. Милевский сменил имидж. Экс-динамовец похвастался новым образом
ФОТО. Милевский сменил имидж. Экс-динамовец похвастался новым образом

Бывший нападающий сборной Украины сменил прическу

Динамо пока без зрителей. Клуб не может получить разрешение
Футбол | 21.02.2024, 11:29
Динамо пока без зрителей. Клуб не может получить разрешение
Динамо пока без зрителей. Клуб не может получить разрешение
Соболенко – out. Известны все участницы 1/8 финала на турнире в Дубае
Теннис | 20.02.2024, 21:05
Соболенко – out. Известны все участницы 1/8 финала на турнире в Дубае
Соболенко – out. Известны все участницы 1/8 финала на турнире в Дубае
Как выглядит таблица АПЛ после того, как все команды сыграли 25 матчей?
Футбол | 21.02.2024, 08:01
Как выглядит таблица АПЛ после того, как все команды сыграли 25 матчей?
Как выглядит таблица АПЛ после того, как все команды сыграли 25 матчей?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Цыганков с передачи Довбика почти забил супергол в ворота Атлетика
ВИДЕО. Цыганков с передачи Довбика почти забил супергол в ворота Атлетика
19.02.2024, 22:50 1
Футбол
Спарринг-партнер Усика назвал победителя боя украинца с Фьюри
Спарринг-партнер Усика назвал победителя боя украинца с Фьюри
21.02.2024, 09:48
Бокс
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
20.02.2024, 00:50 1
Футбол
Олимпийская чемпионка по биатлону завершит карьеру в конце сезона
Олимпийская чемпионка по биатлону завершит карьеру в конце сезона
19.02.2024, 17:35
Биатлон
Дочь Суркиса и девушка игрока Динамо раскритиковала ночную жизнь в Киеве
Дочь Суркиса и девушка игрока Динамо раскритиковала ночную жизнь в Киеве
19.02.2024, 18:16 9
Футбол
Умер автор победного гола на ЧМ-1990. Он играл за Баварию и Интер
Умер автор победного гола на ЧМ-1990. Он играл за Баварию и Интер
20.02.2024, 11:21 6
Футбол
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
21.02.2024, 15:15 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем