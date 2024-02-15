ВИДЕО. Депай по случаю рекорда подарил Гризманну кольцо с бриллиантами

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн получил дорогой подарок от одноклубника Мемфиса Депая.

Еще в январе французский форвард забил свой 174-й гол за «Атлетико», став лучшим бомбардиром в истории клуба. По этому случаю Мемфис заказал для Антуана подарок «а-ля НБА» – инкрустированный бриллиантами перстень с цифрой 7, под которой выступает Гризманн. Кольцо помещено в специальный футляр с маленьким экраном, на котором воспроизводятся лучшие моменты выступлений Антуана за «матрасников».

Примечательно, что Депай презентовал подарок на День святого Валентина. «Ты это заслужил. Я знаю, как много это значит для тебя – этот клуб, болельщики, город. К тому же, я знаю, как сильно ты любишь НБА!» – отметил Мемфис. В ответ растроганный Гризманн признался, что будет плакать.