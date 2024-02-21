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WTA
21 февраля 2024, 17:32 | Обновлено 21 февраля 2024, 17:48
251
0

Киченок и Остапенко пробились в парный четвертьфинал в Дубае

Людмила и Алена обыграли тандем Алиша Паркс (США) / Сюй Ифань (Китай)

21 февраля 2024, 17:32 | Обновлено 21 февраля 2024, 17:48
251
0
Киченок и Остапенко пробились в парный четвертьфинал в Дубае
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно продолжила борьбу в парном разряде на турнире WTA 1000 в Дубае.

Во втором раунде украинка и Алена Остапенко из Латвии, получившие 6-й номер посева, обыграли тандем Алиша Паркс (США) / Сюй Ифань (Китай).

Дубай. Второй круг
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Алиша Паркс / Сюй Ифань – 7:6(4), 6:3

Киченок и Остапенко в следующем раунде сразятся против второго сеяного дуэта Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Раутлифф (Новая Зеландия).

Ранее Остапенко выбыла из одиночного разряда.

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Людмила Киченок WTA Дубай Алена Остапенко Алиша Паркс Сюй Ифань
Источник Sport.ua
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