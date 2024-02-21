Киченок и Остапенко пробились в парный четвертьфинал в Дубае
Людмила и Алена обыграли тандем Алиша Паркс (США) / Сюй Ифань (Китай)
Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно продолжила борьбу в парном разряде на турнире WTA 1000 в Дубае.
Во втором раунде украинка и Алена Остапенко из Латвии, получившие 6-й номер посева, обыграли тандем Алиша Паркс (США) / Сюй Ифань (Китай).
Дубай. Второй круг
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Алиша Паркс / Сюй Ифань – 7:6(4), 6:3
Киченок и Остапенко в следующем раунде сразятся против второго сеяного дуэта Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Раутлифф (Новая Зеландия).
Ранее Остапенко выбыла из одиночного разряда.
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