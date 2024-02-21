Киченок и Остапенко пробились в парный четвертьфинал в Дубае

Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно продолжила борьбу в парном разряде на турнире WTA 1000 в Дубае.

Во втором раунде украинка и Алена Остапенко из Латвии, получившие 6-й номер посева, обыграли тандем Алиша Паркс (США) / Сюй Ифань (Китай).

Дубай. Второй круг

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Алиша Паркс / Сюй Ифань – 7:6(4), 6:3

Киченок и Остапенко в следующем раунде сразятся против второго сеяного дуэта Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Раутлифф (Новая Зеландия).

Ранее Остапенко выбыла из одиночного разряда.