Остапенко впервые в 2024 году проиграла не Азаренко
Латвийку в Дубае остановила Анна Калинская
Латвийская теннисистка Алена Остапенко не смогла пробиться в 1/4 финала на турнире WTA 1000 в Дубае.
В матче третьего раунда латвийка в двух сетах проиграла Анне Калинской.
Дубай. Третий круг
Анна Калинская – Алена Остапенко (Латвия) – 6:4, 7:5
Для Остапенко это была четвертое поражение в сезоне, но первое не от Виктории Азаренко, которая остановила латвийку в Брисбене, на Australian Open и в Дохе. Также на счету Алены 16 побед в новом сезоне и два титула WTA 500.
Калинская в следующем раунде сразится с Коко Гофф или Каролиной Плишковой.
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