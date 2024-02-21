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  4. Остапенко впервые в 2024 году проиграла не Азаренко
WTA
21 февраля 2024, 14:44 |
268
0

Остапенко впервые в 2024 году проиграла не Азаренко

Латвийку в Дубае остановила Анна Калинская

21 февраля 2024, 14:44 |
268
0
Остапенко впервые в 2024 году проиграла не Азаренко
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

Латвийская теннисистка Алена Остапенко не смогла пробиться в 1/4 финала на турнире WTA 1000 в Дубае.

В матче третьего раунда латвийка в двух сетах проиграла Анне Калинской.

Дубай. Третий круг
Анна Калинская – Алена Остапенко (Латвия) – 6:4, 7:5

Для Остапенко это была четвертое поражение в сезоне, но первое не от Виктории Азаренко, которая остановила латвийку в Брисбене, на Australian Open и в Дохе. Также на счету Алены 16 побед в новом сезоне и два титула WTA 500.

Калинская в следующем раунде сразится с Коко Гофф или Каролиной Плишковой.

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Анна Калинская Алена Остапенко WTA Дубай
Источник Sport.ua
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