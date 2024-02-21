Остапенко впервые в 2024 году проиграла не Азаренко

Латвийская теннисистка Алена Остапенко не смогла пробиться в 1/4 финала на турнире WTA 1000 в Дубае.

В матче третьего раунда латвийка в двух сетах проиграла Анне Калинской.

Дубай. Третий круг

Анна Калинская – Алена Остапенко (Латвия) – 6:4, 7:5

Для Остапенко это была четвертое поражение в сезоне, но первое не от Виктории Азаренко, которая остановила латвийку в Брисбене, на Australian Open и в Дохе. Также на счету Алены 16 побед в новом сезоне и два титула WTA 500.

Калинская в следующем раунде сразится с Коко Гофф или Каролиной Плишковой.