Стало известно, где Тухель хочет продолжить карьеру после неудачи в Баварии
У немца есть несколько вариантов
Немецкий специалист Томас Тухель после ухода из «Баварии» по завершении нынешнего сезона намерен вернуться в Англию, где он ранее тренировал «Челси».
Как сообщает The Telegraph, у Томаса есть несколько вариантов. В частности, нового тренера будет искать «Ливерпуль», возможно, новый тренер понадобится «Манчестер Юнайтед», да и будущее Гарета Саутгейта в сборной Англии весьма туманно. Футбольная ассоциация Англии готова рассмотреть назначение иностранца, владеющего английским языком, когда будет искать замену нынешнему наставнику.
При этом источник отмечает, что Тухель может покинуть «Баварию» и до окончания сезона. Это произойдет в том случае, если мюнхенцы вылетят от итальянского «Лацио» из Лиги чемпионов.
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