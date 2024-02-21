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  4. Стало известно, где Тухель хочет продолжить карьеру после неудачи в Баварии
Германия
21 февраля 2024, 17:07 |
220
0

Стало известно, где Тухель хочет продолжить карьеру после неудачи в Баварии

У немца есть несколько вариантов

21 февраля 2024, 17:07 |
220
0
Стало известно, где Тухель хочет продолжить карьеру после неудачи в Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Немецкий специалист Томас Тухель после ухода из «Баварии» по завершении нынешнего сезона намерен вернуться в Англию, где он ранее тренировал «Челси».

Как сообщает The Telegraph, у Томаса есть несколько вариантов. В частности, нового тренера будет искать «Ливерпуль», возможно, новый тренер понадобится «Манчестер Юнайтед», да и будущее Гарета Саутгейта в сборной Англии весьма туманно. Футбольная ассоциация Англии готова рассмотреть назначение иностранца, владеющего английским языком, когда будет искать замену нынешнему наставнику.

При этом источник отмечает, что Тухель может покинуть «Баварию» и до окончания сезона. Это произойдет в том случае, если мюнхенцы вылетят от итальянского «Лацио» из Лиги чемпионов.

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Томас Тухель Бавария отставка Ливерпуль Манчестер Юнайтед сборная Англии по футболу
Источник The Telegraph
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