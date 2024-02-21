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Германия
21 февраля 2024, 12:27 | Обновлено 21 февраля 2024, 12:28
281
0

ОФИЦИАЛЬНО. Тухель доработает в Баварии до конца сезона

Перед тренером поставлена задача достичь максимальных целей

21 февраля 2024, 12:27 | Обновлено 21 февраля 2024, 12:28
281
0
ОФИЦИАЛЬНО. Тухель доработает в Баварии до конца сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Мюнхенская «Бавария» сообщила на своем официальном сайте, что Томас Тухель доработает в качестве главного тренера до конца текущего сезона, после чего покинет клуб вместе со своим тренерским штабом.

«В ходе открытой дискуссии мы пришли к решению прекратить наши рабочие отношения по взаимному согласию летом. Наша цель — развивать новое футбольное направление с новым главным тренером в сезоне-2024/25. До тех пор каждый человек в клубе призван добиться максимально возможного в Лиге чемпионов и Бундеслиге. Я также прямо возлагаю на команду ответственность в этом отношении. В Лиге чемпионов, в частности, после поражения 0:1 в первом матче от «Лацио» мы убеждены, что выйдем в четвертьфинал на переполненной «Альянц Арене» при поддержке наших болельщиков», – отметил генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен.

«Мы договорились, что прекратим наши рабочие отношения в конце этого сезона. До тех пор я, конечно, буду продолжать делать все возможное со своим тренерским штабом, чтобы добиться максимального успеха», – отметил Тухель.

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Томас Тухель Бавария отставка Бундеслига
Источник ФК Бавария
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