Леоненко оценил, как увольнение Гаттузо повлияет на решающий матч Шахтера

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко оценил, как увольнение итальянского тренера Дженнаро Гаттузо повлияет на французский «Марсель» перед решающим матчем Лиги Европы против донецкого «Шахтера»:

«Вообще, это должно помочь «Шахтеру», но может сыграть и злую шутку, потому что, как правило, первая игра с приходом нового тренера выигрывается. Также «Марсель» играет дома.

Конечно, я буду болеть за «Шахтер» и желаю им победы. Но надо посмотреть, сколько донецкая команда создаст моментов в Марселе – и потом будем делать выводы. Это если мне удастся посмотреть матч, у нас же детектива надо нанимать, чтобы узнать, где трансляция будет».

Напомним, матч «Марсель» – «Шахтер» состоится 22 февраля в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча закончилась со счетом 2:2.