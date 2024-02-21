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  4. Интер мчится к скудетто. И становится еще сильнее
Италия
21 февраля 2024, 16:41 |
269
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Интер мчится к скудетто. И становится еще сильнее

Оцениваем силу и потенциал лидера Серии А

21 февраля 2024, 16:41 |
269
0
Интер мчится к скудетто. И становится еще сильнее
Getty Images/Global Images Ukraine

Бытует мнение, что Интер должен был стать чемпионом Италии еще в сезоне 2021/22. У "нерадзурри" тогда был хороший запас очков, но они умудрились его растерять, провалив концовку кампании. В итоге, чемпионом стал Милан, который обогнал соседей на 2 балла. В прошлом сезоне ни у кого не было шансов догнать Наполи, который набрал 90 очков. "Черно-синие" тогда финишировали третьими, но дошли до финала Лиги чемпионов, что стало причиной продления контракта с главным тренером Симоне Индзаги.

С нынешним наставником Интер выиграл 5 трофеев – дважды Кубок Италии и 3 раза Суперкубок. Однако качества Индзаги периодически подвергались сомнению экспертов, поскольку в каждом из двух предыдущих сезонов Серии А "нерадзурри" теряли стабильность. Видимо, "черно-синие" провели серьезную работу над ошибками в межсезонье, поскольку в нынешней кампании у них лучшая команда в Италии. Дело не только в лидерстве Интера в турнирной таблице, но и в том, насколько целостной выглядит команда.

Конечно, в борьбе за чемпионство важнее всего – победы. Чем меньше очков теряет команда, тем больше у нее шансов подобраться к вершине турнирной таблицы. "Нерадзурри" сейчас идут на впечатляющей 18-матчевой серии без поражений, что обеспечивает им 9-очковый отрыв от Ювентуса. Нужно отметить, что "бьянконери" посыпались в феврале и растеряли много баллов. Но даже если бы туринцы выиграли все свои матчи, "черно-синие" все равно оставались бы на вершине турнирной таблицы, поскольку ни разу не проиграли Дерби Италии в текущем сезоне.

Интер хорош во всем, особенно в атаке. "Нерадзурри" являются самой результативной командой Серии А, забив 59 голов – на 10 больше, чем Милан. Важную роль в этом играет Лаутаро Мартинес. В сборной аргентинец не показывает ничего выдающегося, но в клубе выступает гораздо лучше. В настоящее время на счету 26-летнего нападающего уже 20 забитых мячей в Серии А – всего на 1 меньше, чем было в двух предыдущих кампаниях (по 21). При этом с пенальти он забил только 2 гола, а 18 – с игры. Вероятно, Лаутаро проводит лучший сезон в карьере.

Getty Images. Лаутаро Мартинес

Стоит отметить также идеальную адаптацию Маркуса Тюрама, который стал хорошим напарником для Мартинеса. На счету 26-летнего нападающего 10 голов и 7 результативных передач в 24-х матчах Серии А. Француз входит в пятерку лучших бомбардиров лиги и в тройку лучших ассистентов, уступая только Оливье Жиру по количеству результативных передач. И этого игрока "черно-синие" заполучили бесплатно – очередная успешная сделка генерального директора Интера Джузеппе Маротты. Функционер продолжает укреплять состав команды даже при наличии огромных долгов у клубного руководства.

Отдельного внимания заслуживает средняя линия "нерадзурри". Некоторые эксперты считают ее лучшей в Европе. Трио Николо Бареллы, Генриха Мхитаряна и Хакана Чалханоглу действительно выглядит очень хорошо. Армянин сочетает в себе смесь техники, интеллекта и опыта. Турок хорош в исполнении стандартов и развитии атак, а итальянец выделяется трудолюбием и креативом. В текущем сезоне Барелла создает в среднем 4,55 момента для удара в среднем за 90 минут. Кроме того, хавбек выполняет в среднем 9,57 продвигающих передач за матч, а в целом отдает более 60-ти передач в каждом матче.

С приходом Индзаги вызывала опасения игра команды в защите, поскольку мало кто может сделать для обороны больше, чем Антонио Конте. Но Симоне смог. После 22-х туров Серии А у черно-синих было только 10 пропущенных голов, что стало повторением рекорда. Так мало пропускала только Рома Фабио Капелло в сезоне 2003/04. К настоящему времени у Интера 12 пропущенных голов после 24-х матчей – очень солидный показатель и лучший в Италии. Тройка защитников с Алессандро Бастони, Бенжаменом Паваром и Стефаном де Вреем или Франческо Ачерби здорово действует сообща. Ну и, конечно, нужно выделить Яна Зоммера, у которого 15 сухих матчей в текущем сезоне – больше всех в лиге.

Getty Images. Cимоне Индзаги

Большую роль в успехах Интера играет работа тренера, причем не только в построении игры или тактических схем. Очень важна атмосфера, которую создал Индзаги в коллективе. Чалханоглу неоднократно называл важным фактором "нерадзурри" семейную атмосферу. Видимо, так оно и есть. В одном из интервью Тюрам назвал свою адаптацию в новом клубе практически моментальной, поскольку черно-синие приняли его как своего. При напряженной атмосфере в коллективе команда вряд ли будет добиваться больших успехов даже при наличии звезд мирового масштаба.

Важно то, что почти все игроки хотят оставаться в клубе, даже с учетом того, что в другом месте кто-то из них, возможно, мог бы получать больше денег. Да, ушли Андре Онана и Милан Шкриньяр, но это никак не отразилось на игре команды. Выглядит так, что она стала еще сильнее. В подписании Бареллы был очень заинтересован Манчестер Сити, но итальянец остался в клубе, о котором мечтал с детства. Бастони тоже отклонил поступившие ему предложения. Марко Арнаутович без раздумий перешел в Интер, зная, что не будет там на основных ролях. Алексис Санчес сам захотел вернуться, понимая то же самое.

Не успело закрыться зимнее трансферное окно, как стало понятно, что в следующем сезоне нерадзурри станут еще сильнее. Летом черно-синие подпишут ключевого полузащитника Наполи Петра Зелиньски и форварда Порту Мехди Тареми, который 3 года подряд был лучшим бомбардиром команды. Эти игроки однозначно усилят Интер и, что еще важнее, перейдут бесплатно. Маротта снова сработал безупречно вместе со спортивным директором Пьеро Аузилио. Сейчас ходят слухи о возможной продаже Интера и смене руководства клуба, но пока в спортивном отделе "нерадзурри" все остаются на своих местах, у команды будут оставаться шансы на успех.

Текст: meta.ua/sport

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Источник Sport.ua
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