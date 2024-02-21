WTA21 февраля 2024, 15:44 | Обновлено 21 февраля 2024, 16:30
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Известно имя нового тренера Саккари
В тренерский штаб 11-й ракетки мира вошел Жюльен Каньина
21 февраля 2024, 15:44 | Обновлено 21 февраля 2024, 16:30
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Первая ракетка Греции Мария Саккари работает с новым тренером. Это бывший №239 рейтинга ATP Жюльен Каньина.
Жюльен присутствовал на матчах 11-й ракетки мира на турнире в Дубае, где она обыграла Эмму Наваррр и проиграла Жасмин Паолини.
Ранее 28-летняя Саккари завершила сотрудничества с тренером Томом Хиллом, с которым работала шесть лет.
Отметим, что 29-летний Каньина во время карьеры игрока выиграл 17 турниров ITF.
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