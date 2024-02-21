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WTA
21 февраля 2024, 15:44 | Обновлено 21 февраля 2024, 16:30
231
0

Известно имя нового тренера Саккари

В тренерский штаб 11-й ракетки мира вошел Жюльен Каньина

21 февраля 2024, 15:44 | Обновлено 21 февраля 2024, 16:30
231
0
Известно имя нового тренера Саккари
Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Саккари

Первая ракетка Греции Мария Саккари работает с новым тренером. Это бывший №239 рейтинга ATP Жюльен Каньина.

Жюльен присутствовал на матчах 11-й ракетки мира на турнире в Дубае, где она обыграла Эмму Наваррр и проиграла Жасмин Паолини.

Ранее 28-летняя Саккари завершила сотрудничества с тренером Томом Хиллом, с которым работала шесть лет.

Отметим, что 29-летний Каньина во время карьеры игрока выиграл 17 турниров ITF.

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Мария Саккари WTA Дубай
Источник Sport.ua
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