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Лига Европы
21 февраля 2024, 15:30 | Обновлено 21 февраля 2024, 15:31
200
0

ФОТО. Шахтер прогулялся по Марселю перед ответным матчем Лиги Европы

Матч состоится 22 февраля

21 февраля 2024, 15:30 | Обновлено 21 февраля 2024, 15:31
200
0
ФОТО. Шахтер прогулялся по Марселю перед ответным матчем Лиги Европы
ФК Шахтер Донецк

Вторник, 20 февраля, Шахтер прибыл во Францию на матч Лиги Европы с Марселем.

В среду утром «горняки» прогулялись по городу.

Ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА «Марсель» – «Шахтер» состоится 22 февраля на арене «Стад де Марсель». Игра начнется в 21:00 по местному времени (22:00 по Киеву).

Отметим, что «Марсель» получил нового тренера перед игрой с «Шахтером».

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Марсель Лига Европы Шахтер Донецк Марсель - Шахтер фото
Источник ФК Шахтер Донецк
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