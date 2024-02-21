ФОТО. Шахтер прогулялся по Марселю перед ответным матчем Лиги Европы

Вторник, 20 февраля, Шахтер прибыл во Францию на матч Лиги Европы с Марселем.

В среду утром «горняки» прогулялись по городу.

Ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА «Марсель» – «Шахтер» состоится 22 февраля на арене «Стад де Марсель». Игра начнется в 21:00 по местному времени (22:00 по Киеву).

Отметим, что «Марсель» получил нового тренера перед игрой с «Шахтером».