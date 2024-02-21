Германия21 февраля 2024, 14:47 | Обновлено 21 февраля 2024, 15:01
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У Баварии есть два кандидата взамен Тухелю, который уйдет
Мюнхенский клуб ищет нового наставника
21 февраля 2024, 14:47 | Обновлено 21 февраля 2024, 15:01
623
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В шорт-листе «Баварии» на пост главного тренера команды находится наставник «Байера» Хаби Алонсо.
Также в стане мюнхенцев обсуждается вариант по приглашению француза Зинедина Зидана.
Как известно, сегодня, 21 февраля, стало известно, что летом этого года поста наставника «Баварии» покинет Томас Тухель.
Сейчас в таблице Бундеслиги «Байер» под руководством Алонсо занимает 1-е место, опережая «Баварию» на 8 очков. Зидан, в свою очередь, после ухода из «Реала в 2021 году находится без работы.
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