У Баварии есть два кандидата взамен Тухелю, который уйдет

В шорт-листе «Баварии» на пост главного тренера команды находится наставник «Байера» Хаби Алонсо.

Также в стане мюнхенцев обсуждается вариант по приглашению француза Зинедина Зидана.

Как известно, сегодня, 21 февраля, стало известно, что летом этого года поста наставника «Баварии» покинет Томас Тухель.

Сейчас в таблице Бундеслиги «Байер» под руководством Алонсо занимает 1-е место, опережая «Баварию» на 8 очков. Зидан, в свою очередь, после ухода из «Реала в 2021 году находится без работы.