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  4. ВИДЕО. Капитан Лутона показал установленный под кожу дефибрилятор
Англия
21 февраля 2024, 12:53 |
1304
0

ВИДЕО. Капитан Лутона показал установленный под кожу дефибрилятор

Том Локьер мог умереть во время матча с «Борнмутом»

21 февраля 2024, 12:53 |
1304
0
ВИДЕО. Капитан Лутона показал установленный под кожу дефибрилятор
Getty Images/Global Images Ukraine. Том Локьер

Капитан английского «Лутона» Том Локьер продемонстрировал дефибриллятор, который врачи установили ему после остановки сердца, случившейся в декабре прошлого года во время матча 17-го тура АПЛ с «Борнмутом».

Футболист показал, где установлен дефибриллятор и как через грудную клетку к сердцу тянется провод. По словам защитника, батарея в приборе рассчитана на 10 лет.

Напомним, ранее Локьер рассказал, что «технически он был мертв 2 минуты и 40 секунд», и что если бы приступ случился не на поле, а где-то в другом месте, то он мог бы и не выжить.

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Том Локьер Лутон Таун чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига дефибриллятор видео
Источник Sky Sports
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