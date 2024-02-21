ВИДЕО. Капитан Лутона показал установленный под кожу дефибрилятор

Капитан английского «Лутона» Том Локьер продемонстрировал дефибриллятор, который врачи установили ему после остановки сердца, случившейся в декабре прошлого года во время матча 17-го тура АПЛ с «Борнмутом».

Футболист показал, где установлен дефибриллятор и как через грудную клетку к сердцу тянется провод. По словам защитника, батарея в приборе рассчитана на 10 лет.

Напомним, ранее Локьер рассказал, что «технически он был мертв 2 минуты и 40 секунд», и что если бы приступ случился не на поле, а где-то в другом месте, то он мог бы и не выжить.