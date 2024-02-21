ВИДЕО. Капитан Лутона показал установленный под кожу дефибрилятор
Том Локьер мог умереть во время матча с «Борнмутом»
Капитан английского «Лутона» Том Локьер продемонстрировал дефибриллятор, который врачи установили ему после остановки сердца, случившейся в декабре прошлого года во время матча 17-го тура АПЛ с «Борнмутом».
Футболист показал, где установлен дефибриллятор и как через грудную клетку к сердцу тянется провод. По словам защитника, батарея в приборе рассчитана на 10 лет.
Напомним, ранее Локьер рассказал, что «технически он был мертв 2 минуты и 40 секунд», и что если бы приступ случился не на поле, а где-то в другом месте, то он мог бы и не выжить.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексей Сливченко рассуждает о первых при Шевченко серьезных пертурбациях в руководстве УАФ
Элина Свитолина одержала еще одну победу