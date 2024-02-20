Игрок Лутона: «Технически я был мертв 2 минуты и 40 секунд»

В конце минувшего года защитник «Лутона» Том Локьер потерял сознание во время матча АПЛ против «Борнмута». У игрока была остановка сердца, но его сумели спасти.

«Технически я был мертв 2 минуты и 40 секунд. И мне повезло, что приступ случился на поле. Если он бы он случился в другом месте, то меня бы тут сейчас могло не быть. Моя девушка и мой отец были на этом матче. Они сразу поняли, что случилось нечто серьезное».

«Благодарен медштабу, который сразу бросился меня спасать. Не могу сказать, вернулись ли в футбол. Я благодарен игре за опыт в АПЛ, за свой гол в АПЛ, за матчи в сборной, но против совета медиков я не пойду, если они скажут мне заканчивать», — сказал Локьер.

Локьер рассказал, что ему вживили дефибриллятор, который запустит сердце, если снова возникнут проблемы.

После похожих проблем со здоровьем в футбол смог вернуться датский полузащитник Кристиан Эриксен, который сейчас выступает за «Манчестер Юнайтед».