Жирона нацелена на Лигу чемпионов. Игрок рассказал о ситуации

Защитник «Жироны» Арнау Мартинес уверен, что у команды еще есть возможность квалифицироваться в Лигу чемпионов, несмотря на два поражения и три кряду матча без побед.

«Жирона» заслужила, чтобы больше никто в нас не сомневался. Мы выучили урок после этих поражений и смотрим вперед. Возможно, мы привыкли к победам, однако провели матчи с «Реалом», Сосьедадом и «Атлетиком» – все они мощнее нас экономически».

«Мы все еще хотим войти в истории и выйти в Лигу чемпионов. И шансы у нас есть», — убежден Мартинес.

В новом туре Ла Лиги команда Виктора Цыганкова и Артема Довбика сыграет против «Райо Вальекано».