Жирона нацелена на Лигу чемпионов. Игрок рассказал о ситуации
Арнау Мартинес уверен, что неудачная серия связана с силой соперников
Защитник «Жироны» Арнау Мартинес уверен, что у команды еще есть возможность квалифицироваться в Лигу чемпионов, несмотря на два поражения и три кряду матча без побед.
«Жирона» заслужила, чтобы больше никто в нас не сомневался. Мы выучили урок после этих поражений и смотрим вперед. Возможно, мы привыкли к победам, однако провели матчи с «Реалом», Сосьедадом и «Атлетиком» – все они мощнее нас экономически».
«Мы все еще хотим войти в истории и выйти в Лигу чемпионов. И шансы у нас есть», — убежден Мартинес.
В новом туре Ла Лиги команда Виктора Цыганкова и Артема Довбика сыграет против «Райо Вальекано».
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