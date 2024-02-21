Мбаппе максимально близок к Реалу. Что мешает оглашению?
Француз летом покинет парижский «ПСЖ»
Нападающий сборной Франции и клуба «ПСЖ» Килиан Мбаппе практически согласовал свой переход в стан мадридского «Реала», который получит юридическую силу 1 июля этого года.
Впрочем, «галактикос» не спешат сообщать о подписании уроженца Парижа, на что есть определенные причины. Сообщается, что «Реал» медлит с оглашением сделки из-за того, что все еще находятся в стадии согласования между сторонами кое-какие финальные пункты договора.
Вероятно, как только все нюансы будут окончательно согласованы, то последует официальное подтверждение трансфера Мбаппе.
Есть версия, что Килиан Мбаппе будет получать в «Реале» не больше таких игроков команды, как Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем. Его зарплата будет фиксированной, но он получит подписной гонорар.
Ранее, напомним, чемпион мира и Европы предрек Мбаппе проблемы в нынешнем «Реале».
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