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Франция
21 февраля 2024, 09:32 | Обновлено 21 февраля 2024, 09:40
660
0

Мбаппе максимально близок к Реалу. Что мешает оглашению?

Француз летом покинет парижский «ПСЖ»

21 февраля 2024, 09:32 | Обновлено 21 февраля 2024, 09:40
660
0
Мбаппе максимально близок к Реалу. Что мешает оглашению?
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий сборной Франции и клуба «ПСЖ» Килиан Мбаппе практически согласовал свой переход в стан мадридского «Реала», который получит юридическую силу 1 июля этого года.

Впрочем, «галактикос» не спешат сообщать о подписании уроженца Парижа, на что есть определенные причины. Сообщается, что «Реал» медлит с оглашением сделки из-за того, что все еще находятся в стадии согласования между сторонами кое-какие финальные пункты договора.

Вероятно, как только все нюансы будут окончательно согласованы, то последует официальное подтверждение трансфера Мбаппе.

Есть версия, что Килиан Мбаппе будет получать в «Реале» не больше таких игроков команды, как Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем. Его зарплата будет фиксированной, но он получит подписной гонорар.

Ранее, напомним, чемпион мира и Европы предрек Мбаппе проблемы в нынешнем «Реале».

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Реал Мадрид ПСЖ трансферы трансферы Ла Лиги Килиан Мбаппе
Источник Фабрицио Романо
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