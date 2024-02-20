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Испания
20 февраля 2024, 15:16 | Обновлено 20 февраля 2024, 16:00
332
0

Чемпион мира и Европы предрек Мбаппе проблемы в нынешнем Реале

Эммануэль Пети – о новом вызове французского нападающего

20 февраля 2024, 15:16 | Обновлено 20 февраля 2024, 16:00
332
0
Чемпион мира и Европы предрек Мбаппе проблемы в нынешнем Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети, который в свое время в составе «трехцветных» становился чемпионом мира и Европы, рассказал о возможных проблемах Килиана Мбаппе после ожидаемого перехода в мадридский «Реал».

«Я понятия не имею, что произойдет, и, честно говоря, мы – 67 миллионов французов – понятия не имеем, что решит Мбаппе в конце сезона. Мбаппе сказал две недели назад, что даст ответ в ближайшее время, до конца сезона. Так что я понятия не имею, останется ли он в Париже, ведь сейчас так много спекуляций, так много разговоров, соглашений и тому подобных вещей.

Если Мбаппе перейдет в «Реал», то это может стать проблемой. Не только в плане зарплаты относительно команды, но и в плане лидерства.

Беллингем играет великолепно, как и Винисиус, и если Мбаппе переедет в Мадрид, то ему придется действовать в роли нападающего, как он делал это в последнее время в «ПСЖ». Но мы все знаем, что это не лучшая его позиция», – заявил Пети.

Ранее сообщалось, что в планы Килиана Мбаппе стать игроком мадридского «Реала» может вмешаться английский «Манчестер Сити».

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Эммануэль Пети Килиан Мбаппе трансферы Ла Лиги Реал Мадрид
Источник AS
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