Чемпион мира и Европы предрек Мбаппе проблемы в нынешнем Реале

Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети, который в свое время в составе «трехцветных» становился чемпионом мира и Европы, рассказал о возможных проблемах Килиана Мбаппе после ожидаемого перехода в мадридский «Реал».

«Я понятия не имею, что произойдет, и, честно говоря, мы – 67 миллионов французов – понятия не имеем, что решит Мбаппе в конце сезона. Мбаппе сказал две недели назад, что даст ответ в ближайшее время, до конца сезона. Так что я понятия не имею, останется ли он в Париже, ведь сейчас так много спекуляций, так много разговоров, соглашений и тому подобных вещей.

Если Мбаппе перейдет в «Реал», то это может стать проблемой. Не только в плане зарплаты относительно команды, но и в плане лидерства.

Беллингем играет великолепно, как и Винисиус, и если Мбаппе переедет в Мадрид, то ему придется действовать в роли нападающего, как он делал это в последнее время в «ПСЖ». Но мы все знаем, что это не лучшая его позиция», – заявил Пети.

Ранее сообщалось, что в планы Килиана Мбаппе стать игроком мадридского «Реала» может вмешаться английский «Манчестер Сити».